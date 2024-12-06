Sekiz kişi bir yılda onardı: Aksaray'da restore edilen 161,5 metrekarelik tarihi Hereke halısı Hollanda'ya uğurlandı

"Türk halısı olduğu için gurur da duydum. İlk dokunduğumda ise 'Acaba hangi usta dokumuştu zamanında?' diye düşündüm. Türkiye'de dokunan güzel halımızın tekrar restore için bize gelmesi bizleri sevindirdi. Restorasyon çalışması sırasında bizler halımızın tarihi yapısına zarar vermemek adına çok özverili bir çalışma ortaya koyduk. İşçilik ve kalite açısından çok güzel bir halı ve oluk sistemi ile dokunmuş. Bu sistemde ilmekler birbirine çok yakın olduğu için bizi biraz zorladı. Halımızın Barış Sarayı'nda dünya barışına hizmet edeceği için çok mutluyuz."