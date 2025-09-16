Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda ortaya çıkarılan mezar sayısı 10 bini aştı

"Mezar taşlarına yansıyan çok sayıda göç olayı var"





Bugüne kadar 1300'den fazla mezar taşının kitabesinin epigrafik çözümlemesini yaparak kayıt altına aldıklarını belirten Kulaz, "Bunları yayına dönüştürdük. Bu sene kitabımızı bitirdik. Mezar taşlarına yansıyan çok farklı bilgiler var. O bilgileri yayına dönüştürüyoruz. Bu kez göç olayını konu aldık çünkü mezar taşlarına yansıyan çok sayıda göç olayı var. Orta Çağ'da Orta Asya, Avrupa ve Anadolu'nun çeşitli illerinden gelip Ahlat'a yerleşen insanlar var. Bu, mezar taşlarına, kitabelere yansıyor. Bunu kitaba dönüştürdük. Yakında baskısını gerçekleştireceğiz." diye konuştu.