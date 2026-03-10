9 KUMAŞ DESENİ BELİRLENİP DOKUNDU





Antalya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Emine Erkal, enstitü olarak Selçuklu kumaşlarıyla ilgili araştırmaları 10 yıldır sürdürdüklerini belirterek, “Bu ise kumaş araştırmalarımızın artık sona yaklaşan ve meyve vermiş bölümü. 9 adet Selçuklu kumaş deseni birebir analiz edilerek günümüze uyarlandı. En kısa zamanda ipek dokuma atölyemizde tam teçhizatlı birebir dokumalara da başlayacağız. Şu anda deneme niteliğinde dokumalarımız başladı. Bu ürünler 5 yıllık araştırmanın sonucunda ortaya çıktı. Kemha-i Antalya adıyla çıktı. Zaten Selçuklu dönemindeki ismi de budur" dedi.





800 YILLIK ADIYLA MARKA TESCİL BAŞVURUSU





Selçuklu sultanları tarafından bu kumaşların başka ülkelere de hediye olarak gönderildiğini anlatan Erkal, “Şu anda marka başvurusunu başlattık. 800 yıl önceki ismiyle başvurduk. Kumaşların desen tasarımlarının birebir tasarım tescil hakkı da alınacak. Onun için de başvurular yapıldı. Tüm bu işlemlerden sonra tüm halkımız bu kumaşlara ulaşabilecek. Hazırlanan desenler tasarımcılarımızla da paylaşılacak. Her yerde kullanılabilir. Özel ceket, giysi kıyafetinden tutun da ev tekstiline, bilgisayar oyunlarında bile kullanabileceğiniz desenler bunlar" diye konuştu.