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Sinan Akçıl'ın başına gelen olay şoke etti: Acı haberi sosyal medyadan böyle duyurdu

Sinan Akçıl'ın başına gelen olay şoke etti: Acı haberi sosyal medyadan böyle duyurdu

Pınar Görgü
Pınar Görgü
12:146/04/2025, Sunday
Yeni Şafak
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Toplumsal konulara duyarlılığıyla da bilinen ünlü sanatçı Sinan Akçıl, bu kez takipçilerine acı bir haber verdi. Sanatçı, "Allah onu vicdanında ömür boyu hapis tutacak" sözleriyle başına gelen sarsıcı olayı anlattı. Sevenleri, Sinan Akçıl'a destek mesajları gönderdi.

Müzik dünyasının başarılı isimlerinden Sinan Akçıl, sosyal medyada toplumsal konulara duyarlılığıyla da biliniyor.

Ancak ünlü sanatçı, bu kez verdiği acı haberle gündeme geldi.

"Çok ama çok üzücü bir olay ile uyandım" diyen Sinan Akçıl, yanındaki çalışanının başına gelen korkunç olayı paylaştı.

"Olga'mızın annesinin 5 aylık torunu Varya korkunç bir Instagram kazası ile hayatını kaybetti" diyen Akçıl, şu sözlerle olayı anlattı:

"Instagram' kazası ile hayatını kaybetti"

"Çok ama çok üzücü bir olay ile uyandım bugün. Yaklaşık 4 yıldır bizimle evde çalışan, artık aile gibi olduğumuz 'Olga'mızın annesinin 5 aylık torunu 'Varya' korkunç bir 'Instagram' kazası ile hayatını kaybetti.

Çocuğunu küvete koyan gelin, Instagram'a dalıyor ve 2 saat sonra bebek aklına geliyor. Zavallı Varya hayatını kaybetti, haberi alan anneanne de kalp krizi geçirdi. Instagram veya sosyal medya bağımlılığı artık çok ciddi bir hastalıktır. Aklını başına alsın herkes lütfen... Olga az Türkçesi ile diyor ki 'Gelinim hapishaneye gitmeyecek belki ama Allah onu vicdanında ömür boyu hapis tutacak"

#Sinan Akçıl
#sosyal medya
#hayat

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