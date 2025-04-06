Sinan Akçıl'ın başına gelen olay şoke etti: Acı haberi sosyal medyadan böyle duyurdu

Çocuğunu küvete koyan gelin, Instagram'a dalıyor ve 2 saat sonra bebek aklına geliyor. Zavallı Varya hayatını kaybetti, haberi alan anneanne de kalp krizi geçirdi. Instagram veya sosyal medya bağımlılığı artık çok ciddi bir hastalıktır. Aklını başına alsın herkes lütfen... Olga az Türkçesi ile diyor ki 'Gelinim hapishaneye gitmeyecek belki ama Allah onu vicdanında ömür boyu hapis tutacak"