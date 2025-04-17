Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizi öncesi son görüntüleri ortaya çıktı: Lokantada yemek yedikten sonra fenalaştı

Yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve 12 saat süren ağır bir kalp ameliyatı geçiren, şimdi ise yoğun bakımda tutulan ve doktorların ‘tehlike devam ediyor’ dediği DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı yaşamadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle acilen ameliyata alınmıştı.
Rahatsızlanmadan önce Beyoğlu'da yemek yiyen Sırrı Süreyya Önder'in görüntülerine ulaştı.
Sırrı Süreyya Önder fenalaştığı gün Beyoğlu'ndaki lokantaya gitti. Lokantada çalışanlarla kısa bir sohbetin ardından sarma ve güveç siparişini verdi, masasına oturdu siparişini beklerken cep telefonuna göz attı.
Önder yemek yediği sırada hem lokantanın sahibi aynı zamanda film yapımcısı olan Selahattin Kat'la kısa bir sohbet etti. Beyoğlu'ndaki mekândan çıktıktan sonra evine gelen Önder fenalaştı ve ambulans istedi.