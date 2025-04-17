Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizi öncesi son görüntüleri ortaya çıktı: Lokantada yemek yedikten sonra fenalaştı

Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizi öncesi son görüntüleri ortaya çıktı: Lokantada yemek yedikten sonra fenalaştı

09:2217/04/2025, Perşembe
G: 17/04/2025, Perşembe
Diğer
Sonraki haber

Yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve 12 saat süren ağır bir kalp ameliyatı geçiren, şimdi ise yoğun bakımda tutulan ve doktorların ‘tehlike devam ediyor’ dediği DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı yaşamadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle acilen ameliyata alınmıştı.


Rahatsızlanmadan önce Beyoğlu'da yemek yiyen Sırrı Süreyya Önder'in görüntülerine ulaştı.



Sırrı Süreyya Önder fenalaştığı gün Beyoğlu'ndaki lokantaya gitti. Lokantada çalışanlarla kısa bir sohbetin ardından sarma ve güveç siparişini verdi, masasına oturdu siparişini beklerken cep telefonuna göz attı.

Önder yemek yediği sırada hem lokantanın sahibi aynı zamanda film yapımcısı olan Selahattin Kat'la kısa bir sohbet etti. Beyoğlu'ndaki mekândan çıktıktan sonra evine gelen Önder fenalaştı ve ambulans istedi.





#sırrı süreyya önder
#kalp krizi
#dem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emlak vergisi ödeme tarihleri 2025: Emlak vergisi tutarı ne kadar, ne zaman ödenir?