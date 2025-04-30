Sırt ağrısını önemsemedi hayatı altüst oldu: Tüm vücuduna yayıldığını öğrendi

13 saatlik ameliyatla hayata tutundu

Detaylı tetkiklerin ardından, İngiltere'de yalnızca bir cerrahın gerçekleştirebildiği 13 saatlik bir ameliyatla Driver’ın böbreği, pankreası, dalağı, bağırsağının bir kısmı ve sırt kasları alındı. Operasyon sırasında safra kesesine de müdahale edildi.

Ancak zorlu süreç burada sona ermedi. İyileşme sürecinde safra kesesinde gelişen komplikasyonlar sepsise yol açtı. Ardından bir kalp krizi geçirdi, akciğeri çöktü. Tüm bu hayati tehlikelere rağmen, iki ay süren hastane tedavisinin ardından Norfolk’taki evine taburcu edildi.



