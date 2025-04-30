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Sırt ağrısını önemsemedi hayatı altüst oldu: Tüm vücuduna yayıldığını öğrendi

Sırt ağrısını önemsemedi hayatı altüst oldu: Tüm vücuduna yayıldığını öğrendi

14:4730/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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İngiltere'de yaşayan iki çocuk babası Richard Driver, yaşa bağlı sıradan bir ağrı sandığı sırt ağrısı şikayetini önemsemedi. Ancak bu ciddi bir hastalığın habercisiydi. Yapılan kontrollerde karnında tümör tespit edilen Driver'ın, bu teşhisle hayatının seyri değişti.

61 yaşındaki Richard Driver, yaşa bağlı sıradan bir ağrı sandığı şikayetinin aslında ciddi bir hastalığın habercisi olduğunu öğrendi. 

Driver’a, üçüncü evre liposarkom teşhisi konuldu.

Bu nadir görülen kanser türü, yağ hücrelerinden kaynaklanıyor ve genellikle karın, kol veya bacak kaslarında ortaya çıkıyor.

Teşhis konulduğunda tümör o kadar büyümüştü ki iç organlarına baskı yaparak onları işlevsiz hale getiriyordu.

13 saatlik ameliyatla hayata tutundu

Detaylı tetkiklerin ardından, İngiltere'de yalnızca bir cerrahın gerçekleştirebildiği 13 saatlik bir ameliyatla Driver’ın böbreği, pankreası, dalağı, bağırsağının bir kısmı ve sırt kasları alındı. Operasyon sırasında safra kesesine de müdahale edildi.

Ancak zorlu süreç burada sona ermedi. İyileşme sürecinde safra kesesinde gelişen komplikasyonlar sepsise yol açtı. Ardından bir kalp krizi geçirdi, akciğeri çöktü. Tüm bu hayati tehlikelere rağmen, iki ay süren hastane tedavisinin ardından Norfolk’taki evine taburcu edildi.


Mayıs 2024’te yapılan kontrollerde, Driver’ın vücudunda kanser belirtisi kalmadığı açıklandı. Ancak doktorlar, kanserin tekrarlama riskinin oldukça yüksek olduğunu vurgulayarak sıkı takip öneriyor.

#Bel ağrısı
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