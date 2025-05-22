Su seviyesinin düştüğü Arin Gölü havadan görüntülendi: Gölün yerinde hayvanlar otluyor

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yer alan Arin Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan alanlar, hayvanların otlatıldığı yerlere dönüştü.
İklim değişikliği, kuraklık ve yağışların azalması, Van Gölü gibi Süphan Dağı'nın eteklerinde yer alan Arin Gölü'nün de alan kaybetmesine yol açıyor.
13 kilometrekarelik alanı kaplayan volkanik set gölünde su seviyesi; kuraklık, açılan kuyular ve bilinçsiz tarımsal sulamanın da etkileriyle her yıl daha da düşüyor.
Bölgedeki besiciler de metrelerce çekilmenin ardından yeşeren alanlarda küçük ve büyükbaş hayvanlarını otlatıyor.