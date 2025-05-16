Süleymaniye’de bahar coşkusuyla at biniciliği festivali başladı: Renkli görüntülerle dolu festival gözleri büyüledi

Irak’ın Süleymaniye kentinde 15-17 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen At Biniciliği Festivali, bölgeden genç sporcuları bir araya getirdi. Festivale katılan kadın ve erkek biniciler, hem sportif hem kültürel zenginlikleri kutluyor.
Süleymaniye'de festival coşkusu başladı
Baharın gelişiyle birlikte kültürel ve sportif etkinlikler artıyor. Bu kapsamda bu yıl geleneksel hale gelen “At Biniciliği Festivali” de kapılarını açtı.
Festival 15-17 Mayıs tarihleri arasında
Üç gün sürecek etkinlik, 15 Mayıs’ta başladı ve 17 Mayıs’a kadar devam edecek. Festival boyunca çeşitli yarışmalar, gösteriler ve kültürel etkinlikler organize ediliyor.
Genç sporcular yarışıyor
Festivale Irak, IKBY ve İran’dan gelen çok sayıda genç binici katılıyor. Etkinlikte hem kadın hem erkek sporcular farklı kategorilerde yeteneklerini sergiliyor.
Kadın biniciler ilgi odağı oldu
Bu yılki festivalde özellikle genç kadın binicilerin performansı dikkat çekti. Kadın sporcuların zarafetiyle gücü birleştirdiği gösteriler, izleyenlerden büyük alkış aldı.
Geleneksel kıyafetlerle gösteriler
Bazı sporcular, festival ruhuna uygun şekilde geleneksel Kürt kıyafetleriyle yarışlara katıldı. Bu da organizasyona kültürel bir derinlik kattı.
Atların güzelliği büyüledi
Yarışmalarda kullanılan atlar, bölgeye özgü ırklardan seçildi. Özellikle Arap atları ve Kürt coğrafyasına ait safkan cinsler büyük beğeni topladı.
Festival alanı doldu taştı
Süleymaniye’deki yarış alanına sadece kentten değil, çevre vilayetlerden de ziyaretçiler akın etti. Aileler çocuklarıyla birlikte etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.
Kültürel miras vurgusu
Etkinliğin organizatörleri, festivalin sadece sportif değil, aynı zamanda tarihi ve kültürel bir miras taşıdığına dikkat çekti. “At, bizim medeniyetimizin bir parçasıdır” mesajı öne çıktı.
Komşu ülkelerden katılım güç verdi
İran ve Irak’tan gelen sporcuların da yarışmalara dâhil edilmesi, festivali uluslararası bir platforma taşıdı. Bu durum hem sporcu hem seyirci açısından renkli bir atmosfer yarattı.
Gençlere sporla barış mesajı
Festivalin temel amaçlarından biri de gençler arasında dostluk, barış ve sporla kaynaşma bilinci oluşturmak. Yarışmalar boyunca centilmenlik ruhunun hâkim olması takdirle karşılandı.
Festival, geleneksel sporların yaşatılmasında öncü
Bölgede ata sporlarına ilginin artmasıyla bu tarz etkinliklerin önemi giderek büyüyor. Süleymaniye’deki At Biniciliği Festivali, hem kültürel değerleri yaşatıyor hem de genç nesli bu mirasa bağlıyor.