Suriye'ye dönme kararı alan işçiye patrondan görülmemiş jest karşısında ailesi gözyaşlarını tutamadı: Bu kadarını beklemiyorduk

Patronunun sürpriz hediyesi karşısında mutlu olan Muhammed Ali ise, uzun yıllardır aynı çatı altında çalıştığı patronunu kendi ailesi gibi gördüğünü belirterek, "Ben Gazi abiyi bırakmayacak kadar çok seviyorum. Aramızda kardeşten öte bir bağ var. Ancak artık memleketime dönmem gerekiyor. 10 yıldır birlikte çalıştık, hiçbir sorun yaşamadık. Dışardan burada aldığım paradan daha çok para teklif edilse dahi gitmezdim. Şimdi böyle büyük bir hediye almak beni hem çok duygulandırdı hem de onurlandırdı. Allah razı olsun, çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



