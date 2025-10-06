Survivor yarışmasıyla tanınan Damla Can, umre ziyareti için kutsal topraklara gitti. Sosyal medya hesabından başörtülü fotoğraflarını paylaşan ünlü isim, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Survivor yarışmasıyla tanınan ve Survivor Panorama programında yorumculuk yapan Damla Can, son paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.
Umre ziyareti için kutsal topraklara giden Damla Can, sosyal medya hesabından Kabe’de çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.
Paylaşımına “Allah herkesin kalbinden geçen tüm duaları kabul etsin” notunu düşen Damla Can’a beğeni yağdı.
Başörtülü haliyle poz veren Damla Can’ın fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Takipçileri, “Ne güzel bir karar, Allah kabul etsin” ve “Gerçekten çok yakışmış” yorumlarında bulundu.
İşte Survivor Damla Can'ın yorum ve beğeni yağmuruna tutulan o fotoğrafı...