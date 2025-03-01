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Taha Tayfur'un babası Ferdi Tayfur için yaptığı paylaşım duygulandırdı: Dikkat çeken şarkı seçimi

Taha Tayfur'un babası Ferdi Tayfur için yaptığı paylaşım duygulandırdı: Dikkat çeken şarkı seçimi

Pınar Görgü
Pınar Görgü
15:481/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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2 Ocak’ta hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur’un küçük oğlu Ferdi Taha Tayfur, babasıyla birlikte çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafa, babasının unutulmaz şarkılarından birini ekleyen Tayfur, duygulandırdı.

2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğdu

Arabeskin efsane ismi Ferdi Tayfur'un ailesi şimdilerde mirasıyla gündemden düşmüyor.

Sanatçının en küçük oğlu Ferdi Taha Tayfur, sosyal medyadan duygusal bir paylaşım yaptı.

Doğum gününde andı

Ferdi Taha Tayfur, geçtiğimiz günlerde 17. yaşını kutlamıştı.

Babasıyla yer aldığı kareleri yayınlayan Ferdi Taha Tayfur, doğum günü paylaşımına, ''Canım babam, sensiz geçirdiğim ilk doğum günüm bugün. Bu doğum günümde yanımda olamadığın için çok üzgünüm ama bu 17 yılımı da seninle beraber dolu dolu yaşadığım için de bir o kadar huzurluyum. Beni şu zamana kadar hep büyük adam olmam için yetiştirdin, ismine yakışır bir evlat ve izinden gidebilecek bir müzisyen olmam için çok uğraştın. Bu çabalarını boşa çıkartmayacağıma ve senin bayrağını en ön safta en güzel şekilde dalgalandıracağıma söz veriyorum. Seni çok seviyorum. Yattığın yer incitmesin, nurlar içinde uyu aslan babam'' mesajını yazmıştı.

Ferdi Taha Tayfur, babasını kaybettikten günler sonra yeni bir paylaşım yaptı.

Babasını şarkıyla paylaştı

Babasıyla Ferdi Tayfur ile kahvaltı yaparken çekilen fotoğrafını paylaşan Ferdi Taha Tayfur, "Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler; bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler" ifadeleriyle babasına olan özlemini dile getirdi.

#Ferdi Tayfur
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#sosyal medya

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