Taha Tayfur'un babası Ferdi Tayfur için yaptığı paylaşım duygulandırdı: Dikkat çeken şarkı seçimi

Babasıyla yer aldığı kareleri yayınlayan Ferdi Taha Tayfur, doğum günü paylaşımına, ''Canım babam, sensiz geçirdiğim ilk doğum günüm bugün. Bu doğum günümde yanımda olamadığın için çok üzgünüm ama bu 17 yılımı da seninle beraber dolu dolu yaşadığım için de bir o kadar huzurluyum. Beni şu zamana kadar hep büyük adam olmam için yetiştirdin, ismine yakışır bir evlat ve izinden gidebilecek bir müzisyen olmam için çok uğraştın. Bu çabalarını boşa çıkartmayacağıma ve senin bayrağını en ön safta en güzel şekilde dalgalandıracağıma söz veriyorum. Seni çok seviyorum. Yattığın yer incitmesin, nurlar içinde uyu aslan babam'' mesajını yazmıştı.