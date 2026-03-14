Taksilerde zorunluluk başladı: Fiş almadan inmeyin cezası var

KİRACI VE KİRAYA VEREN YASA DIŞI İŞ YAPIYOR

NTV'nin haberine göre, yasa dışı ve korsan olarak faaliyet gösteren galerici/komisyoncular tarafından kiraya verilen taksilerde vergileri kimin ödeyeceği ise bilinmiyor. Düzenlemeden önce, yasa dışı ve korsan olarak kiralanan taksi plakalarında vergi çok düşük olduğu için plaka sahipleri vergileri kendileri karşılıyordu ancak günde 10 bin lira ciro çeken ticari taksinin ortalama olarak 2 bin lira KDV ödemesi çıkıyor. Günde bir depo yakıt harcasa yaklaşık 550 lira KDV'den düşebiliyor ve geri kalan kısım kar olarak yazıldığı için gelir vergisi de yüksek çıkıyor.





Plaka sahibi, şoför ve yasa dışı taksi plakası kiralamada vergi düzeninin nasıl olacağı belirsizliğini koruyor.