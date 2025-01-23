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Tarım Bakanlığı açıkladı: Tavuk Dünyası’nın pul biberi domates kurusu çıktı

Tarım Bakanlığı açıkladı: Tavuk Dünyası’nın pul biberi domates kurusu çıktı

11:2423/01/2025, Perşembe
G: 23/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Tarım ve Orman Bakanlığı denetimlerini sıklaştırdı. Gıda sahtekarlığı yapan ürünler ve restoranlar listesine Tavuk Dünyası da eklendi. Tarım ve Orman Bakanlığı ünlü restoran zincirini listeye alıp ifşa etti. Her ilde her ilçede şubesi olan restoran zincirinin ürünlerinde bakın ne çıktı...

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlarına göz açtırmadı. 


Yeni yayınlanan listede halkın sağlığıyla oynayan markalar tek tek açıklandı. 

Bakanlığın açıkladığı son listede çok sayıda peynir, sucuk ve zeytinyağı üreticisi yer alırken ünlü restoran zinciri Tavuk Dünyası dikkat çekti.




İstanbul'daki şubesinde tespit edildi

Listeye göre Umur Basım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ismiyle faaliyet gösteren Tavuk Dünyası'nın İstanbul Ümraniye'deki şubesine yapılan denetimde pul biber ürünlerinde domates bulunduğu ortaya çıktı.



Tarım ve Orman Bakanlığı denetimlerini sürdürüyor...

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