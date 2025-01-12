Telefon ve bilgisayardaki gizli tehlike: Sadece gözleri değil o hastalığı da tetikliyor

Günümüzde akıllı telefonlar ve bilgisayarlar, hayatımızın ayrılmaz bir parçası oldu. Yaşamı kolaylaştırırken aynı zamanda sağlık açısından tehlike saçıyor. Farkında olmadan bunları yapıyorsanız dikkat.Telefonlar ve bilgisayarlar gözlerden çok o hastalığı tetikliyor. Uzman doktor belirtileri sıraladı.
Uzman Diş ve Çene Cerrahı Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, dijital ekran başında uzun süreli kötü boyun duruşu, çene eklemine ve dişlere ciddi zararlar verdiğini açıkladı.
Dr. Birkan Taha Özkan, “Uzun süreli dijital ekran bağımlılığında, öne doğru baş duruşu, çeneyi de önde pozisyonlandırmakta, bu durum da çenenin hizasında yapısal değişiklik ve dişlerde kayma gibi birçok rahatsızlığı da beraberinde getirmekte.
Ekran süresiyle bağlantılı öne doğru baş duruşu, çene eklemine aşırı baskı yaparak sadece ağrıya değil, aynı zamanda ciddi çene hizası problemlerine yol açabilir. Çene Eklemi, vücudun en karmaşık eklemlerinden biridir ve bu yapının sağlıklı çalışması, doğru ayak sırt boyun ve çene duruşuyla doğrudan ilişkilidir" şeklinde konuştu.
“Eklem bozukluklarının tetikleyicisi haline gelir”
Hastalığın nasıl meydana geldiği hakkında açıklamalarda bulunan Özkan, “Başın sürekli aşağı doğru eğilmesi, çene eklemine gereksiz yük bindirir. Zamanla, bu baskı çene ekleminde aşırı stres oluşturur ve çene eklem bozukluklarının tetikleyicisi haline gelir.
Başınız öne doğru eğildiğinde, çene kaslarınız dengeyi sağlamak için fazla mesai yapar. Bu da çene ekleminde zorlanma ve ağrıya yol açabilir. Genellikle fark edilmeyen bir diğer alışkanlık ise ekrana odaklanırken dişleri sıkmak veya gıcırdatmaktır.
Cihaz kullanımına bağlı stres, çenenizi bilinçsizce sıkmanıza neden olabilir. Bu, Çene eklem bölgesinde kronik sorunlara yol açabilir. Zamanla, bu zorlanmalar çene ekleminin doğal işlevselliğini bozar.
Belirtileri sıraladı
Dijital ekran uzun süreli yanlış duruşa bağlı çene ve diş sorunlarının belirtileri sıraladı;
Yan profilden bakıldığında alt çene öndeliği,
Çene hareketlerinde kısıtlılık, ağrı veya klik sesleri,
Sabahları çenede ve dişlerde ağrı veya hassasiyet,
Dişlerde çatlama, kırılma veya aşınmaya bağlı hassasiyet,
Diş etlerinde çekilme ve kanama, çiğneme sırasında ağrı ve çene yorgunluğu,
Dişlerle öğütmede çiğneme kaybına bağlı sindirim güçlüğü,
Baş ağrısı ve kulak çınlaması
“Kas gerginliğini azaltır ve çene eklemi üzerindeki baskıyı hafifletir”
Uzman isim çene Eklem Sorunlarını önlemek ve iyi çene duruşunu korumak için günlük alışkanlıkların düzenlenmesi için önerilerde bulundu;
“Telefon, tablet veya bilgisayar ekranını göz hizasında tutarak çenenizi doğal pozisyonda, başınızı eğmeden koruyabilirsiniz. Her 20 dakikada bir kısa molalar verin. Çenenize masaj yapmak ya da çene esneme hareketleri yapmak, kas gerginliğini azaltır ve çene eklemi üzerindeki baskıyı hafifletir. Sırtınızı destekleyen bir sandalye kullanarak omurganızı dik tutun. Kişiye özel diş ve çene muayenenizi yaptırın"