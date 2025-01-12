Telefon ve bilgisayardaki gizli tehlike: Sadece gözleri değil o hastalığı da tetikliyor

“Kas gerginliğini azaltır ve çene eklemi üzerindeki baskıyı hafifletir”

Uzman isim çene Eklem Sorunlarını önlemek ve iyi çene duruşunu korumak için günlük alışkanlıkların düzenlenmesi için önerilerde bulundu;

“Telefon, tablet veya bilgisayar ekranını göz hizasında tutarak çenenizi doğal pozisyonda, başınızı eğmeden koruyabilirsiniz. Her 20 dakikada bir kısa molalar verin. Çenenize masaj yapmak ya da çene esneme hareketleri yapmak, kas gerginliğini azaltır ve çene eklemi üzerindeki baskıyı hafifletir. Sırtınızı destekleyen bir sandalye kullanarak omurganızı dik tutun. Kişiye özel diş ve çene muayenenizi yaptırın"