TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Teşkilat 143. bölümüyle 11 Mayıs Pazar günü saat 20.00’de ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünde Altay, geçmişin gölgesinden çıkan yeni bir tehditle yüzleşirken ekip, büyük bir saldırıyı engellemek için zamana karşı yarışacak.
TRT 1’in büyük ilgiyle takip edilen dizisi Teşkilat, beşinci sezonunda heyecanı doruğa taşımaya devam ediyor. Her hafta milyonları ekran başına kilitleyen dizi, 143. bölümüyle 11 Mayıs Pazar akşamı saat 20.00’de izleyicisiyle buluşacak. Yeni bölümde Altay, geçmişten gelen karanlık bir tehditle yüz yüze gelirken, ekip yaklaşan büyük saldırıyı durdurmak için zamana karşı amansız bir mücadeleye girişecek.
Kraliçe gitse de tehlike devam ediyor
Ekip, Kraliçe’yi ortadan kaldırarak önemli bir başarı elde etse de, asıl tehdidin yeni başladığının farkındadır. Altay, uranyumların izini sürerken ülkeyi hedef alan büyük bir saldırının planlandığını öğrenir ve hemen harekete geçer.
Saldırının şifresi çözülüyor
Korkut ve Hamdi, Ejder’in saklandığı yeri bulmak için iz sürdükleri sırada kritik bilgilere ulaşır.
Aynı zamanda Akif Başkan’ın talimatıyla harekete geçen ekip, Altay ile birlikte planlanan saldırıyı durdurmak için koordineli bir operasyon başlatır. Bu süreçte içerideki hainler ve dış güçlerle zorlu bir mücadele yaşanır.
Gölgeden gelen tehlike gerilimi arttırıyor
Tüm gelişmelerin ortasında, Altay’ı bu kez daha sinsi ve tehlikeli bir düşman beklemektedir. Kimliği belirsiz bu yeni tehdit, karanlık planlarını devreye sokarken Altay, yalnız olmadığını kısa sürede anlayacaktır. Zaman daralırken kritik bir destek tam vaktinde yetişir ve mücadele daha da çetin bir hal alır. Yeni bölümde gerilim ve aksiyon izleyiciyi ekrana kilitleyecek.