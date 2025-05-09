Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Teşkilat'ta Altay yeni düşmanla karşı karşıya

Teşkilat'ta Altay yeni düşmanla karşı karşıya

15:009/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Teşkilat 143. bölümüyle 11 Mayıs Pazar günü saat 20.00’de ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünde Altay, geçmişin gölgesinden çıkan yeni bir tehditle yüzleşirken ekip, büyük bir saldırıyı engellemek için zamana karşı yarışacak.

TRT 1’in büyük ilgiyle takip edilen dizisi Teşkilat, beşinci sezonunda heyecanı doruğa taşımaya devam ediyor. Her hafta milyonları ekran başına kilitleyen dizi, 143. bölümüyle 11 Mayıs Pazar akşamı saat 20.00’de izleyicisiyle buluşacak. Yeni bölümde Altay, geçmişten gelen karanlık bir tehditle yüz yüze gelirken, ekip yaklaşan büyük saldırıyı durdurmak için zamana karşı amansız bir mücadeleye girişecek.

Kraliçe gitse de tehlike devam ediyor


Ekip, Kraliçe’yi ortadan kaldırarak önemli bir başarı elde etse de, asıl tehdidin yeni başladığının farkındadır. Altay, uranyumların izini sürerken ülkeyi hedef alan büyük bir saldırının planlandığını öğrenir ve hemen harekete geçer.

Saldırının şifresi çözülüyor


Korkut ve Hamdi, Ejder’in saklandığı yeri bulmak için iz sürdükleri sırada kritik bilgilere ulaşır. 

Aynı zamanda Akif Başkan’ın talimatıyla harekete geçen ekip, Altay ile birlikte planlanan saldırıyı durdurmak için koordineli bir operasyon başlatır. Bu süreçte içerideki hainler ve dış güçlerle zorlu bir mücadele yaşanır.

Gölgeden gelen tehlike gerilimi arttırıyor


Tüm gelişmelerin ortasında, Altay’ı bu kez daha sinsi ve tehlikeli bir düşman beklemektedir. Kimliği belirsiz bu yeni tehdit, karanlık planlarını devreye sokarken Altay, yalnız olmadığını kısa sürede anlayacaktır. Zaman daralırken kritik bir destek tam vaktinde yetişir ve mücadele daha da çetin bir hal alır. Yeni bölümde gerilim ve aksiyon izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

#Altay
#Teşkilat
#TRT 1
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hindistan saldırısına neden “Sindoor Operasyonu” adını verdi? Sindoorun sembolik anlamı ne?