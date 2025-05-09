Gölgeden gelen tehlike gerilimi arttırıyor





Tüm gelişmelerin ortasında, Altay’ı bu kez daha sinsi ve tehlikeli bir düşman beklemektedir. Kimliği belirsiz bu yeni tehdit, karanlık planlarını devreye sokarken Altay, yalnız olmadığını kısa sürede anlayacaktır. Zaman daralırken kritik bir destek tam vaktinde yetişir ve mücadele daha da çetin bir hal alır. Yeni bölümde gerilim ve aksiyon izleyiciyi ekrana kilitleyecek.