Ticaret Bakanlığı çocuk sağlığına zararlı ürünleri piyasadan toplatıyor: Anne babalar bu habere dikkat!

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 5 çocuk ürününün sağlığa zararlı olduğu tespit edildi. Güvensiz bulunan ürünler piyasadan toplatıldı. Aralarında emzik, deniz simidi ve bebek kıyafetlerinin olduğu ürünlerin markaları belli oldu.
Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürünlere karşı denetimlerini sürdürüyor. İnsan sağlığını tehlikeye düşüren ürünler piyasadan toplatılırken, söz konusu ürünler de markalarına kadar açıklanıyor.
Bakanlık 17 Nisan tarihinde yeni ifşalarda bulundu. Yasaklanan 5 çocuk ürününün piyasadan toplatılmasına karar verildi. Yasaklananlar arasında emzik, giyim ve deniz simidi bulunuyor.