Ticaret Bakanlığı çocuk sağlığına zararlı ürünleri piyasadan toplatıyor: Anne babalar bu habere dikkat!

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 5 çocuk ürününün sağlığa zararlı olduğu tespit edildi. Güvensiz bulunan ürünler piyasadan toplatıldı. Aralarında emzik, deniz simidi ve bebek kıyafetlerinin olduğu ürünlerin markaları belli oldu.

1 /7 Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürünlere karşı denetimlerini sürdürüyor. İnsan sağlığını tehlikeye düşüren ürünler piyasadan toplatılırken, söz konusu ürünler de markalarına kadar açıklanıyor.

2 /7 Bakanlık 17 Nisan tarihinde yeni ifşalarda bulundu. Yasaklanan 5 çocuk ürününün piyasadan toplatılmasına karar verildi. Yasaklananlar arasında emzik, giyim ve deniz simidi bulunuyor.

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