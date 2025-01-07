



"Sosyal medya bağımlılığı artıyor"

Doç. Dr. Gonca Özyurt da teknolojinin amaçsız kullanılması durumunda zararlı olduğunu belirterek "Sosyal medya bağımlılığıyla da karşımıza birçok genç gelebiliyor maalesef. Kendi içlerinde yalnızlık yaşadıkları zaman, yeterince arkadaş bulamadıkları, aileleriyle yeterince iletişimde olamadıkları zaman sanal alemde başka kimlikler oluşturabiliyorlar. Ya da var olan kimlikleriyle başka bir ortamda sanal ortamı gerçek bir ortam gibi hissederek yaşayabiliyorlar" ifadelerini kullandı.







