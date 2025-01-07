TikTok’ta son günlerde "kolonya akımı" hızla yayıldı. Özellikle çocuklar arasında popüler hale gelen bu akımda, çocuklar, videodan etkilenerek deney yapmak için üzerine kolonya döküp çakmakla kendini yakıyor. Prof. Dr. Akgün Oral, sosyal medyada çocukların üzerine kolonya döküp yaktığı anlara ilişkin görüntüleri paylaşmasının, videoları izleyen akranlarını olumsuz etkilediğini söyledi.
İzmir'de 11 yaşındaki bir çocuk, TikTok'ta izlediği videodan etkilenerek deney yapmak için üzerine kolonya döküp çakmakla kendini yakmıştı. Hastaneye kaldırılan çocuk, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi.
Acı olay, sosyal medyadaki zararlı içerik ve akımların çocuklar üzerindeki etkisini bir kez daha gündeme getirdi.
Prof. Dr. Akgün Oral, insan hayatındaki yanıkların yüzde 70'inin ilk 6 yaşta görüldüğünü söyledi.
Yanık vakalarında çeşitlilikler olmaya başladığını, ısınma amaçlı ateş yakarken tiner, benzin kullanılması, çöplerin yakılması, kolonya gibi yanıcı, parlayıcı maddelerle oynanması sırasında yanma vakalarının görüldüğünü anlatan Oral, küçük yaşlardaki yanık vakalarının büyük kısmının dikkatsizlik ve ihmal sonucu meydana geldiğini dile getirdi.
Prof. Dr. Oral, çocukların sosyal medyada yayınlanan videolardan etkilenerek yanıcı maddelerle oynamasının kötü olaylara yol açtığını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Daha önceki yıllarda evde oluşan kazalar sonucu haşlanma türü yanıkları fazlayken son yıllarda alev yanıklarını görmeye başladık. Geçmiş yıllarda bu kadar alev yanığı olmazdı. Bu yıl çok fazla.
Hayati risk oluşturan ölümle sonuçlanabilen durumlar ortaya çıkabiliyor. Biz bu tür vakaları geçmişte hiç görmezdik. Bu tür sosyal medya içerikleri paylaşılmaya başlandıktan sonra bu tür yanıklar da artık bizim karşılaştığımız vakalar içine dahil oldu"
Geçtiğimiz yıl Muş'ta sosyal medyada gördüğü videoyu evde deneyip, üzerine kolonya döküp, elindeki çakmağı ateşleyen Fatma K. (11) ağır yaralanmıştı.
"Sosyal medya bağımlılığı artıyor"
Doç. Dr. Gonca Özyurt da teknolojinin amaçsız kullanılması durumunda zararlı olduğunu belirterek "Sosyal medya bağımlılığıyla da karşımıza birçok genç gelebiliyor maalesef. Kendi içlerinde yalnızlık yaşadıkları zaman, yeterince arkadaş bulamadıkları, aileleriyle yeterince iletişimde olamadıkları zaman sanal alemde başka kimlikler oluşturabiliyorlar. Ya da var olan kimlikleriyle başka bir ortamda sanal ortamı gerçek bir ortam gibi hissederek yaşayabiliyorlar" ifadelerini kullandı.