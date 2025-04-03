Trabzonspor sevdası kaytanla maça götürdü: 7 aylık bebeğini sırtına bağladı

Ergin, bebekleri kaytanla sırtta taşımanın hayat rutinleri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:





"Arabayı uzağa park ettiğimiz için yolumuz uzaktı, bebeği önce kayınbiraderim aldı, kolu ağrıyınca bana verdi. Ben de kucağımda bir şey taşımayı pek sevmem, sırtıma attım gittim. Bu bizim için normal, ben bütün çocukları sırtımda taşıdım. Çünkü köyde oraya buraya gidiyorsun, çarşımız pazarımız uzak, sarıp sırtımıza gidiyoruz. Karadeniz'in rutini bu. Bizim işimiz yoğun olduğu için işimize gücümüze çocuğumuzla gideriz. Çocuğu geride bırakma durumumuz yok. Bizim çocuklarımız bizle beraber tarlaya bahçeye gelir."