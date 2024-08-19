Süper Ay ve Mavi Ay’ın birleşimi Süper Mavi Ay, bugün gökyüzünü şenlendirecek. Türkiye'nin dört bir yanında görülen ve 04:36’da en yüksek noktasına ulaşacak olan Mavi Süper Ay, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Nadir görülen Süper Mavi Ay en son 1 Ağustos 2023’te görüldü. Bir sonraki Süper Mavi Ay'ın ise Ocak 2037’de görülebileceği belirtildi. İşte başta İstanbul, Ankara, Gaziantep olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinden Süper Mavi Ay manzaraları...
İstanbul'da Süper Mavi Ay manzaraları...
Başkent Ankara'da Süper Mavi Ay manzaraları...
Samsun'da Süper Mavi Ay manzaraları...
Gaziantep'te Süper Mavi Ay manzaraları...
Bingöl'de Süper Mavi Ay manzaraları...
Aydın'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren 'Mavi Süper Ay', Tralleis Antik Kenti'yle birlikte güzel görüntü oluşturdu.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, akşam saatlerinde gökyüzünde beliren 'Süper Ay', çam ağaçları ile birlikte güzel görüntü oluşturdu.