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Hayat

Kartpostallık görüntüler oluşturdu: Türkiye'de mest eden Süper Mavi Ay manzaraları

Semih Bozkuş
21:30 - 19/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 21:49 - 19/08/2024 Pazartesi

Süper Ay ve Mavi Ay’ın birleşimi Süper Mavi Ay, bugün gökyüzünü şenlendirecek. Türkiye'nin dört bir yanında görülen ve 04:36’da en yüksek noktasına ulaşacak olan Mavi Süper Ay, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Nadir görülen Süper Mavi Ay en son 1 Ağustos 2023’te görüldü. Bir sonraki Süper Mavi Ay'ın ise Ocak 2037’de görülebileceği belirtildi. İşte başta İstanbul, Ankara, Gaziantep olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinden Süper Mavi Ay manzaraları...

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İstanbul'da Süper Mavi Ay manzaraları...

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Başkent Ankara'da Süper Mavi Ay manzaraları...

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Samsun'da Süper Mavi Ay manzaraları...

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Gaziantep'te Süper Mavi Ay manzaraları...

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Bingöl'de Süper Mavi Ay manzaraları...

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Aydın'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren 'Mavi Süper Ay', Tralleis Antik Kenti'yle birlikte güzel görüntü oluşturdu.

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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, akşam saatlerinde gökyüzünde beliren 'Süper Ay', çam ağaçları ile birlikte güzel görüntü oluşturdu.

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#Süper Mavi Ay
#Süper Mavi Dolunay
#İstanbul
#Ankara
#Gaziantep
#Samsun
43 dakika önce
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