Süper Ay ve Mavi Ay’ın birleşimi Süper Mavi Ay, bugün gökyüzünü şenlendirecek. Türkiye'nin dört bir yanında görülen ve 04:36’da en yüksek noktasına ulaşacak olan Mavi Süper Ay, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Nadir görülen Süper Mavi Ay en son 1 Ağustos 2023’te görüldü. Bir sonraki Süper Mavi Ay'ın ise Ocak 2037’de görülebileceği belirtildi. İşte başta İstanbul, Ankara, Gaziantep olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinden Süper Mavi Ay manzaraları...

1 / 24 İstanbul'da Süper Mavi Ay manzaraları...

2 / 24

3 / 24

4 / 24

5 / 24

6 / 24

7 / 24

8 / 24 Başkent Ankara'da Süper Mavi Ay manzaraları...

9 / 24

10 / 24

11 / 24

12 / 24 Samsun'da Süper Mavi Ay manzaraları...

13 / 24

14 / 24

15 / 24 Gaziantep'te Süper Mavi Ay manzaraları...

16 / 24

17 / 24

18 / 24

19 / 24 Bingöl'de Süper Mavi Ay manzaraları...

20 / 24

21 / 24

22 / 24 Aydın'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren 'Mavi Süper Ay', Tralleis Antik Kenti'yle birlikte güzel görüntü oluşturdu.

23 / 24 Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, akşam saatlerinde gökyüzünde beliren 'Süper Ay', çam ağaçları ile birlikte güzel görüntü oluşturdu.