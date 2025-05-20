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Türkiye'nin en gizemli yeri: Kimse bu adaya ayak basamıyor, sebebini öğrenince çok şaşıracaksınız

Türkiye'nin en gizemli yeri: Kimse bu adaya ayak basamıyor, sebebini öğrenince çok şaşıracaksınız

11:4620/05/2025, Salı
AA
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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Atatürk Baraj Göleti'nde bulunan ve halk arasında "Martı Adası" olarak bilinen adaya kimse ayak basmıyor. Yöre halkının ortak kararlarıyla koruma altına ada sır gibi saklanıyor. Peki, neden kimse gitmiyor? Yasaklı mı, terk edilmiş mi? Sebebini öğrenince çok şaşıracaksınız.

Adıyaman’ın Samsat ilçesindeki Atatürk Baraj Göleti'nde yer alan ve halk arasında “Martı Adası” olarak bilinen adaya, bahar aylarında kimse uğramıyor.

Yüzlerce martıya ev sahipliği yapıyor

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yuva yapmak isteyen yüzlerce martı, Adıyaman'daki Martı Adası'na geldi.


Nisan ayının sonlarına doğru adaya gelen martılar, buldukları çalı çırpılarla yuvalarını yaparak yumurtladı.

Yaklaşık 30 günlük kuluçka döneminin ardından yumurtadan çıkan yavrular, temmuz ayının başına kadar adada büyüyor ve ardından gökyüzündeki yolculuklarına başlıyor.

Martıların yaptığı yuvalar nedeniyle yuvalama döneminde adada yürümek bile oldukça zor hale geliyor.

Her şey martıların rahatı için

Martıların yuva yaptığı yaklaşık 4 aylık sürede ada adeta yöre halkı tarafından martılara bırakılıyor.

Sadece deniz taşıtlarıyla ulaşımın sağlanabildiği adaya normal şartlarda tekne turlarıyla gezi düzenlenirken, yuvalama döneminde ise kimse adaya ayak basmıyor.

Herhangi bir yasağın olmadığı ada, yöre halkının ortak kararlarıyla koruma altına alınmış durumda.

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