Türkiye'nin en kalabalık mahallesini TÜİK açıkladı: Nüfusu birçok ili solladı

TÜİK'in son verilerine göre, Türkiye'nin en kalabalık mahallesi belli oldu. 151 bin 459 kişilik nüfusuyla 4 ili ve 804 ilçeyi geride bırakan mahalle, adeta küçük bir şehir gibi. İstanbul’daki tüm mahalleleri sollayarak zirveye oturan bu mahalle, kalabalığıyla dikkat çekti.
TÜİK, nüfus dağılımına ilişkin güncel verileri paylaştı. Açıklanan rakamlara göre, Türkiye’nin en kalabalık mahallesi de belli oldu. İstanbul'dan değil başka bir şehirden çıktı. O mahalle nüfusuyla sadece ilçeleri değil, 4 ili de geride bırakarak zirveye yerleşti.
Dört ili solladı
TÜİK’in paylaştığı verilere göre, Diyarbakır'daki Bağcılar Mahallesi, 151 bin 459 kişilik nüfusuyla 804 ilçeden daha fazla nüfusa sahip. Bu mahalle, Bayburt, Tunceli, Ardahan ve Gümüşhane gibi illerin nüfusunu da geçerek, Türkiye'nin en kalabalık mahallesi unvanını kazandı.
İşte en kalabalık mahalleler
5- Fırat Mahallesi: 91 bin 279 (Diyarbakır)
4- Atakent Mahallesi: 102 bin 743 (İstanbul)
3- Adnan Kahveci Mahallesi: 110 bin 619 (İstanbul)
2- Adnan Kahveci Mahallesi: 110 bin 619 (İstanbul, Beylikdüzü)
1-Bağcılar Bahallesi: 151 bin 459 (Diyarbakır)