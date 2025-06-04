Türkiye'nin en kalabalık mahallesini TÜİK açıkladı: Nüfusu birçok ili solladı

TÜİK, nüfus dağılımına ilişkin güncel verileri paylaştı. Açıklanan rakamlara göre, Türkiye’nin en kalabalık mahallesi de belli oldu. İstanbul'dan değil başka bir şehirden çıktı. O mahalle nüfusuyla sadece ilçeleri değil, 4 ili de geride bırakarak zirveye yerleşti.