Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi gören ünlü oyuncu Ufuk Özkan, taburcu edildi. Sağlık durumu hakkındaki tartışmalara son noktayı koyan ünlü oyuncu merak edilenleri ilk kez açıkladı.
'Geniş Aile' dizisindeki Cevahir karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, geçtiğimiz günlerde yakınlarının ihbarı üzerine evinden sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı. Ardından kendisi sağlık durumu ile ilgili ortaya atılan iddiaları sert bir dille yalanlamıştı.
Yoğun bakım sonrası ilk kare
Hastaneden gelen ilk kare sonrası oyuncunun tiyatrosundan da yeni bir açıklama geldi.
Bir süredir karaciğer yetmezliği tedavisi gören Özkan, taburcu edildikten sonra ilk kez konuştu ve sağlık durumuna dair merak edilenleri açıkladı.
Kullandığı bir ilacın yan etkisi nedeniyle vücudunda lekeler ve şiddetli mide bulantısı yaşadığını belirten ünlü isim, riskli grupta olması sebebiyle doktorlar tarafından gözetim altında tutulduğunu söyledi.
Ufuk Özkan sağlık durumunu açıkladı
Sosyal medya hesabından, 'İntihar etti' şeklinde ortaya atılan iddialara dair bilgi veren ünlü oyuncu;
"Arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Sevginizi iliklerime kadar hissettim. Bir kez daha ne kadar çok sevenim olduğunu gördüm. Kullandığım bir ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda çıkan lekeler ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için gözetim altında tutmak istedi doktorlar. Şu an iyiyim" dedi.
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan geçtiğimiz yıllarda karaciğer yetmezliği nedeniyle uzun süre tedavi görmüş ve zorlu bir süreçten geçmişti.
Eski eşi Nazan Güneş ile yaşadığı nafaka krizinde ise “Kiramı bile zor ödüyorum” sözleriyle dikkat çekmişti.