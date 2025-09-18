Ufuk Özkan sağlık durumunu açıkladı

Sosyal medya hesabından, 'İntihar etti' şeklinde ortaya atılan iddialara dair bilgi veren ünlü oyuncu;

"Arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Sevginizi iliklerime kadar hissettim. Bir kez daha ne kadar çok sevenim olduğunu gördüm. Kullandığım bir ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda çıkan lekeler ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için gözetim altında tutmak istedi doktorlar. Şu an iyiyim" dedi.