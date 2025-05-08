Ünlü futbolcu Nihat Kahveci hakkında olay iddia: Mahkemeden çocuklarıyla görüşme yasağı

'Paracı evlat, annesi kılıklı'

Çocukların babalarından korktukları, güvende hissetmedikleri ve fiziksel şiddete uğrayacaklarını düşündüklerini dile getirdikleri aktarılan dilekçede "Bu durum çocukların hem psikolojik hem de pedagojik gelişimlerini oldukça olumsuz yönde etkilemiştir. Bahse konu sözlü saldırılar arasında çocukların kişiliklerine yönelik sistematik biçimde kullanılan, pedagojik gelişimleri açısından son derece sakıncalı olan, 'salaksın, saygısız, paracı hadsiz, yalancı, Allah seni çarpacak, biraz inancın varsa cehenneme gidersin, paracı evlat, annesi kılıklı yalancı' gibi ifadeler ile daha ağır küfürlü söylemler yer almakta" denildi.