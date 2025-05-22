Ünlü oyuncu Ege Kökenli'den yürek burkan açıklama: 'Bebeğimizi kaybettik' diyerek acı haberi duyurdu

2022 yılında Lior Ahituv ile evlenen ünlü oyuncu Ege Kökenli, geçtiğimiz aylarda bebek beklediğini duyurmuştu. İlk kez anne olmaya hazırlanan ünlü isimden acı haber geldi. Ege Kökenli, bebeğini kaybettiğini açıkladı. Sevenleri, oyuncuya destek mesajlarıyla yanında olduklarını iletti.
Aykut Enişte, Güneşin Kızları, Duy Beni ve Paranoya gibi yapımlarla tanınan Ege Kökenli, 2022 yılında Lior Ahituv ile dünyaevine girmişti.
Evliliğini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden 32 yaşındaki ünlü oyuncu, birkaç ay önce bebek beklediğini duyurmuştu.
Sosyal medyadan zaman zaman karnı burnunda fotoğraflarını paylaşan Ege Kökenli, acı haberi paylaştı.
Gebeliğinin 22'nci haftasında bebeğini kaybeden ünlü isim, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"Minik kızımızı kucağımıza alamadık"
Ege Kökenli, "Hayat bazen bizi en savunmasız yerimizden sınar... Büyük bir heyecan ve sevgiyle beklediğimiz bebeğimizi, gebeliğimin 22'nci haftasında her şeyin yolunda göründüğü bir dönemde yaşanan ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettik. Bu beklenmedik acı, doktorlarımızın da söylediği gibi yüzde bir ihtimalle gerçekleşen bir durumdu. Tıbben elimizden gelen her şey yapılmasına rağmen minik kızımızı kucağımıza alamadık. Yaşadığımız bu derin kaybın ardından, bir süre sessiz kalmayı, yasımıza ve iyileşme sürecimize alan tanımayı tercih ediyoruz. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış, hassasiyet ve saygı için şimdiden teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.