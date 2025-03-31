Ünlü oyuncu zayıflamanın püf noktasını paylaştı: Onur Büyüktopçu 15 kiloyu bu şekilde vermiş





"Bunları hayatımdan çıkardım"

İki aydır diyet yaptığını belirten Büyüktopçu "Spor ve diyetle 15 kilo verdim. Daha da vereceğim. Diyette zorlanıyorum. Makarnasız, pilavsız ve ekmeksiz doymam. Bunları hayatımdan çıkardım. Fenalık geliyor ama salata yapıyorum. Mide ameliyatlarına karşıyım" açıklamasını yaptı.











