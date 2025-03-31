Ünlü oyuncu zayıflamanın püf noktasını paylaştı: Onur Büyüktopçu 15 kiloyu bu şekilde vermiş

"Kiralık Aşk" dizisinde oynadığı karakteri ve eğlenceli halleri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Onur Büyüktopçu, son haliyle dikkatleri üzerine çekti. Kilo vererek büyük bir değişim geçiren Büyüktopçu, formülünü açıkladı. Fazla kilolarından kurtulan ünlü oyuncunun değişimi çok şaşırttı.
Eğlenceli halleri ile geniş bir hayran kitlesi edinen ünlü oyuncu Onur Büyüktopçu, uzun süredir ekranlarda yer almıyordu.
Ünlü oyuncu, verdiği kilolar ile adeta bambaşka biri oldu.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Onur Büyüktopçu’yu görenler şaşkınlık yaşıyor.
Bir dönem sunuculukta yapan ünlü isim, yeni projesi için imajını tazeleyerek 13 kilo verdi.
Ünlü oyuncu yeni halini "Birkaç kilo eksildim…13 kg kadar ama kaybolanlar sadece gramlar değil… gözlerimin içindeki o eski makarna ve mantı aşkı da gitti!" diyerek paylaştı.
Onur Büyüktopçu, nasıl kilo verdiğini bu sözlerle anlattı...
"Bunları hayatımdan çıkardım"
İki aydır diyet yaptığını belirten Büyüktopçu "Spor ve diyetle 15 kilo verdim. Daha da vereceğim. Diyette zorlanıyorum. Makarnasız, pilavsız ve ekmeksiz doymam. Bunları hayatımdan çıkardım. Fenalık geliyor ama salata yapıyorum. Mide ameliyatlarına karşıyım" açıklamasını yaptı.