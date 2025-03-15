Ünlü şef 'Ağzınıza bile sürmeyin' deyip canlı yayında tek tek ifşa etti: İşte restoranlarda ve tatil yerlerinde asla yenilmemesi gerekenler

Ünlü şef Ayvaz Akbacak, canlı yayında restoran ve tatil beldelerindeki gıda hileleri ile ilgili çarpıcı uyarılarda bulundu. Mutfakta yapılan hilelerle ilgili "Söylersem gündem oluruz" diyen ünlü şef, "Büfe patatesleri ertesi gün mezeye dönüşür, makarnayı yıkayıp meze yapıyorlar, dönerin çiğ etle birleştiğine dikkat edin" diyerek herkesi uyardı. İşte restoranlarda ve tatil yerlerinde asla yenilmemesi gerekenler...
Ekol TV'de yayınlanan Balçiçek İlter'in sunduğu Balçiçek ile Şimdi programına katılan Ayvaz Akbacak, restoranlar ve tatil yerleriyle ilgili gündeme bomba gibi düşecek uyarılarda bulundu.
'Söylersem gündem oluruz'
Balçiçek İlter'in sorularını yanıtlayan Ayvazoğlu, alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken noktaları sordu. "Pazartesi günleri balık yenmez, cumartesi pazarlarından arta kalanlardır denilir" diyerek örnek veren Balçiçek İlter'e yanıt veren Akbacak, "Ben şimdi söylersem gündem oluruz" dedi.
Tüm hileleri tek tek ifşa etti
"Büfe patatesleri ertesi gün mezeye dönüşür, makarnayı yıkayıp meze yapıyorlar, dönerin çiğ etle birleştiğine dikkat edin" diyen ünlü şef mutfak hilelerini tek tek ifşa etti.
'Sakın yemeyin'
"Bir restoranda, tatil beldelerinde kesinlikle börek yenmez" diyen ünlü şef şu ifadeleri kullandı: "Kahvaltıdan dönen bütün peynirler mikslendikten sonra börek yapılır. Ben parmak börek diyorum, o börek yapılır kızartılıp kızartılıp verilir.
'Makarnayı yıkayıp meze yapıyorlar'
Büfedeki patatesler, makarnalar... Bir gün önce salçalıdır, sıcak yenir. Ertesi gün yıkandıktan sonra yoğurtlanır mezeye dönüşür. "
"Bu tarz şeyler şuan komik geliyor ama ben Türkiye'de her şey dahil sisteminin Türk mutfağına, Türk gastronomisine zarar verdiğini düşünüyorum." dedi.
'Dönerin çiğ etle birleşip birleşmediğine dikkat edin'
"Döner yiyeceğiniz bir yerde döner kesilirken altla üste iyi bakın. Bazen döner bitmeye yakın tutuyorlar, pişmiş dönerin üzerine çiğ takıyorlar. Özellikle tavuk dönerlerde o kadar riskli bir durum ki, Allah korusun ölüme kadar gider. Kırmızı et zehirler, bir şekilde kurtulursunuz ama beyaz ette bu sıkıntı çok kötü. Sirkülasyon olmayan yerde döner yemesinler, çünkü sirkülasyon olmayan yerde adam kesiyor, ya bekletiyor ya donduruyor. Dondurduğu şeyi mikrodalgada ısıtıp veriyor."