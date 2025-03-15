Ünlü şef 'Ağzınıza bile sürmeyin' deyip canlı yayında tek tek ifşa etti: İşte restoranlarda ve tatil yerlerinde asla yenilmemesi gerekenler

'Dönerin çiğ etle birleşip birleşmediğine dikkat edin'





"Döner yiyeceğiniz bir yerde döner kesilirken altla üste iyi bakın. Bazen döner bitmeye yakın tutuyorlar, pişmiş dönerin üzerine çiğ takıyorlar. Özellikle tavuk dönerlerde o kadar riskli bir durum ki, Allah korusun ölüme kadar gider. Kırmızı et zehirler, bir şekilde kurtulursunuz ama beyaz ette bu sıkıntı çok kötü. Sirkülasyon olmayan yerde döner yemesinler, çünkü sirkülasyon olmayan yerde adam kesiyor, ya bekletiyor ya donduruyor. Dondurduğu şeyi mikrodalgada ısıtıp veriyor."