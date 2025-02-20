Bu mesleği para kazanmak için değil, aşk için yapan ender şanlı insanlardan biriydi. Hatta bir gün, "Oğlum, biz birlikte kaç tane oyunda oynadık, turneler yaptık. Devlet tiyatrosunda ben oyunlar oynadım, bir 'Seyyar Teyyar' oynadım. Herkes beni öyle tanıdı, ne kadar vefasız bir meslek bu" dedi.