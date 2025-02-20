İstanbul'da hayatını kaybeden usta tiyatro ve dizi oyuncusu Emin Gümükaya'nın (77) cenazesi, memleketi Bursa'da toprağa verildi. Gümüşkaya'yı son yolculuğuna ailesi, sanatçı arkadaşları ve sevenleri uğurladı. Ancak, cenaze törenindeki görüntü dikkatlerden kaçmadı. 'Büyük ustaya vefasızlık' olarak yorumlandı.
Tiyatro ve dizi oyuncusu Emin Gümüşkaya, salı günü rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Akciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden oyuncu için dün Üsküdar'daki Devlet Tiyatroları Tekel Sahnesi'nde tören yapıldı.
Törene oyuncu Zafer Algöz ve Gümüşkaya'nın Şehir Tiyatroları'ndan oyuncu arkadaşları katıldı.
Törenin ardından Emin Gümüşkaya'nın cenazesi, alkışlarla memleketi Bursa'ya uğurlandı.
Törenden sonra cenazesi, Emir Sultan Camisi'ne götürülen Emin Gümüşkaya, öğle vakti kılınan namazın ardından Emir Sultan Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Törende üzücü görüntü
Ancak, vefat haberinin ardından cenazeye katılımın düşük olması ise dikkatlerden kaçmadı. 'Büyük ustaya vefasızlık' olarak yorumlandı.
"Bu mesleği aşk için yapardı"
Törende konuşan oyuncu Zafer Algöz, "Bursa Devlet Tiyatrolarının açtığı gençlik tiyatrosu kurslarına gittiğimizde hepimizin babası gibiydi.
Bu mesleği para kazanmak için değil, aşk için yapan ender şanlı insanlardan biriydi. Hatta bir gün, "Oğlum, biz birlikte kaç tane oyunda oynadık, turneler yaptık. Devlet tiyatrosunda ben oyunlar oynadım, bir 'Seyyar Teyyar' oynadım. Herkes beni öyle tanıdı, ne kadar vefasız bir meslek bu" dedi.
Onunla olan gönül bağım başkadır. Elbette devlet tiyatrolarında, sinema çevresinde birçok insanla, birçok meslek büyüğümle tanışma, çalışma şerefine nail oldum. Ama tıpkı rahmetli Nur Subaşı gibi, rahmetli Semih Sergen gibi Emin abi de fabrikası tarafından bir tane üretilmiş ve artık fabrikası kapatılmış kıymetli bir adamdı" ifadelerini kullandı.