Üzücü haberi ünlü oyuncu verdi: Akciğer sönmesi nedir? İşte Berk Atan'ın son durumu

''Arkadaşlar son durumu doğrudan benden duymanız için buradan paylaşmak istedim. Sağ kaburgamda şu an görülebilen 6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma mevcut. Bu sabah, kırık parçalarının akciğere batması sonucu gelişen kanama ve ciğer sönmesine müdahale etmek amacıyla dren takıldı. Zorlu bir süreçten geçiyoruz ama her şeye rağmen çok şükür. En az bir haftalık hastane sürecimiz olacak gibi görünüyor. Dualarını, güzel dileklerini esirgemeyen, arayan, soran herkese minnettarım. Bin kez Allah razı olsun. Başta Eskişehir Valisi, İl Sağlık Müdürü ve Eskişehir Şehir Hastanesi'nin kıymetli sağlık çalışanlarına ilk andan itibaren gösterdikleri ilgi ve destek için yürekten teşekkür ederim.''



