Üzücü haberi ünlü oyuncu verdi: Akciğer sönmesi nedir? İşte Berk Atan'ın son durumu

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekilen "Gönül Dağı" dizisinde rol alan ünlü oyuncu Berk Atan, içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklamalar peş peşe geldi. Sağ kaburgasında 6 kırık olan ve kıkırdaklarında parçalanma meydana gelen ünlü oyuncuya, kırık parçalarının akciğere batması sonucu gelişen kanama ve akciğer sönmesine müdahale etmek amacıyla dren takıldı. Peki, ünlü oyuncuda meydana gelen akciğer sönmesi nedir? Tedavi yöntemleri neler? Medipol Sağlık Grubu’ndan Doç. Dr. Kemal Karapınar, hastalığın belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında kritik bilgileri Yeni Şafak'a anlattı.
Bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Gönül Dağı dizisinin sevilen ismi Berk Atan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalar peş peşe geliyor.
Eskişehir Şehir Hastanesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Saat 20.30'da acil servise girişi yapılan Berk Atan'da kaburga kırığı tespit edildi. Göğüs Cerrahı Dr. Gökhan Guneren tarafından saat 21.30'da KVC yoğun bakıma yatışı yapıldı. Durumu stabil ama ağrısı çok. Aybike Sağlam'ın ise tetkikler sonucu vertebra frakturu tespit edildi. Saat 23.30'da opere edildi. Beyin Cerrahi 1 Servisi'nde Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Adem Kurtuluş tarafından takip ediliyor. Genel durumu stabil" denildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Yaşanan kaza sonrası sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili ilk açıklamasını aynı gün yapan Berk Atan, yeni bir açıklama daha yaptı.
Sevenleri tarafından mesaj yağmuruna tutulan ünlü oyuncu, son paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
''Arkadaşlar son durumu doğrudan benden duymanız için buradan paylaşmak istedim. Sağ kaburgamda şu an görülebilen 6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma mevcut. Bu sabah, kırık parçalarının akciğere batması sonucu gelişen kanama ve ciğer sönmesine müdahale etmek amacıyla dren takıldı. Zorlu bir süreçten geçiyoruz ama her şeye rağmen çok şükür. En az bir haftalık hastane sürecimiz olacak gibi görünüyor. Dualarını, güzel dileklerini esirgemeyen, arayan, soran herkese minnettarım. Bin kez Allah razı olsun. Başta Eskişehir Valisi, İl Sağlık Müdürü ve Eskişehir Şehir Hastanesi'nin kıymetli sağlık çalışanlarına ilk andan itibaren gösterdikleri ilgi ve destek için yürekten teşekkür ederim.''
Akciğer sönmesi nedir?
Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Kemal Karapınar, halk arasında “akciğer sönmesi” olarak bilinen pnömotoraksın, akciğerin dış zarının yırtılmasıyla meydana gelen bir durum olduğunu belirterek, nefes darlığı ve şiddetli göğüs ağrısı gibi belirtilerle kendini gösterdiğine vurgu yaptı.
Tedavi yöntemleri: Oksijen, göğüs tüpü ve ameliyat
Pnömotoraks tedavisinde farklı yöntemler uygulandığını belirten Doç. Dr. Karapınar, hastalığın ilerleme seviyesine göre tedavi sürecinin değiştiğini ifade etti.
“Eğer akciğer sönmesi küçük çaplıysa, oksijen tedavisi yeterli olabilir. Ancak daha ileri vakalarda göğüs tüpü yerleştirilerek hava tahliye edilir. Eğer akciğer ikinci kez sönerse, bu noktada cerrahi müdahale devreye girer. Kapalı yöntemlerle yırtılan bölge onarılır” dedi.
Pnömotoraks’ın akciğerin dış zarının yırtılmasıyla geliştiğini belirten Doç. Dr. Karapınar, “Bu durum, akciğer içindeki havanın göğüs boşluğuna kaçmasına yol açar. Kimi zaman kendiliğinden oluşabilir, kimi zaman ise dış etkenlere bağlı olarak gelişir. Özellikle, akciğerin zayıflaması sonucu risk daha da artar” dedi.
Ayrıca, Pnömotoraksın erken teşhis edilmesinin hayati önem taşıdığını belirten Doç. Dr. Karapınar, “Geçmeyen göğüs ağrısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan bireyler vakit kaybetmeden bir göğüs cerrahisi veya göğüs hastalıkları uzmanına başvurmalı” uyarısında bulundu.
Öte yandan Berk Atan'ın yaralandığı kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.