Uzun yaşamın sırrı bu 2 besinde saklı: 129 yaşına kadar böyle geldi

Güney Afrika'da doğup büyüyen 129 yaşındaki Johanna dünyanın en yaşlı insanı olarak biliniyordu.

İnsanlar, daha uzun ve daha sağlıklı bir hayat sürmek çeşitli besinlere yönelmektedir. 129 yaşına kadar yaşayan Johanna Mazibuko dünyanın en yaşlı insanı olarak biliniyordu. Uzun bir ömrün sırrı olarak mutlu bir evliliğin önemini vurgulayan Mazibuko aynı zamanda çocukluğundan beri düzenli olarak tükettiği iki besine dikkat çekti. İşte 129 yaşına kadar sağlıklı bir ömür geçiren Johanna'ya göre uzun bir hayatın sırrı olan o besinler…

1 /10 Ailesinin çalıştığı mısır çiftliğinde 12 kardeşin en büyüğü olarak dünyaya gelmişti.

2 /10 Mazibuko yaşamı boyunca sık sık sağlık sorunu yaşamadığın belirtiyor. Çocukluğunu çok hatırlamadığını söylemesine rağmen çiftliklerinde sık sık çekirge istilası olduğunu anımsıyor.

3 /10 Johanna bu yaşa gelmesinde beslenme düzeninin ve yediklerinin çok önemli olduğunu söylerken yaşamının çoğunda taze süt ve yabani ıspanak tükettiğine vurgu yapıyor.

4 /10 TAZE SÜT VE ISPANAK Geçen zamanla beraber beslenme alışkanlıkları değişim geçirse de taze süt ve ıspanak tüketmekten vazgeçmediğini dile getiriyor.

5 /10 Uzun yaşama konusunda beslenme alışkanlıklarının yanında mutlu evliliğinde çok önemli bir faktör olduğundan bahseden 129 yaşındaki kadının 2 tanesi hayatta olan 7 çocuğu vardı. Aynı zamanda 50 torunu ile birlikte torunun torunu da ailesinin içerisinde yer alıyor.

6 /10 Ayrıca yaşamanın büyük bir bölümünde çiftlikte çalıştığını ve çoğunlukla doğal olarak yetiştirdikleri besinleri tükettiklerini söyleyen Mazibuko doğal içerikli besinlere de dikkat çekmişti.

7 /10 EN UZUN YAŞAYAN İNSANLAR 119 yaşında hayatını kaybeden Japon Kane Tanaka resmi olarak dünyanın en yaşlı insanı olarak biliniyordu.

8 /10 2019 yılında Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na giren Tanaka puzzle yapmayı, çikolata ve gazlı içecekleri tüketmeyi sevdiğini açıklamıştı.

9 /10 Ancak Tanaka'nın yaşlılıktan dolayı bakım evinde tedavi gördüğü ve 19 Nisanda 2022 yılında hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.