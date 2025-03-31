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Volkan Konak'a sahnede ilk müdahaleyi yapan kişi yıllar önce yardım ettiği öğrenci çıktı

Volkan Konak'a sahnede ilk müdahaleyi yapan kişi yıllar önce yardım ettiği öğrenci çıktı

10:0231/03/2025, Pazartesi
G: 31/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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<p>Volkan Konak</p>
Volkan Konak

Kıbrıs konseri sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Volkan Konak'a ilk müdahalesini yapan doktorun, sanatçının 20 yıl önce ziyaret ettiği bir yurtta yardım ettiği genç olduğu ortaya çıktı.

Kıbrıs'taki sahnesinde kalp krizi geçiren Volkan Konak, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Konak'a ilk müdahale, konserde bulunan doktorlar tarafından yapılmıştı. Bu doktorlardan biri olan Ahmet Görkem Yasak, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuduğu yıllarda Volkan Konak’la anısını paylaştı. Ahmet Görkem Yasak, konserde çektiği videoya şu notu düştü:

“20 sene önceydi... Kaldığımız öğrenci yurduna gelip 'Gençler bir şeye ihtiyacınız olduğunda beni direkt arayın' diye telefonunu vermiştin. Yardımcı olduğun o genç büyüdü, doktor oldu; son anlarında seni kurtarmaya çalıştı. Güle güle Kuzeyin oğlu. Seni hiç unutmayacağız"


#volkan konak
#kalp krizi
#vefat

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