Volkan Konak'a veda: Eşinin feryadı yürek dağladı 'Bunu bana nasıl yaptın?'

PERİHAN SAVAŞ: ÇOK ÜZGÜNÜM

Volkan Konak'ın cenaze törenine katılan Perihan Savaş da "Çok üzgünüm. Çok iyi bir dostum, hemşehrim. Çok iyi bir arkadaşımdı. Gerçekten çok üzgünüm" dedi. Ünlü oyuncu konuşurken gözyaşlarını tutamadı.