Volkan Konak'a veda: Eşinin feryadı yürek dağladı 'Bunu bana nasıl yaptın?'

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kıbrıs'taki Kıbrıs’taki bayram konserinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanan Konak'ın eşi Selma Konak'ın haykırışları yürek dağladı.
SANATÇI DOSTLARI HASTANEYE KOŞTU
Kıbrıs’ta bulunan ünlü sanatçılar Sibel Can, Hakan Altun, Koray Avcı, Serkan Kaya ve Aleyna Tilki, Volkan Konak’ın kalp krizi geçirdiğini duyar duymaz hastaneye koştu.
Hakan Altun, muhabirlere “Acımız büyük. Allah’tan rahmet diliyorum. Çok büyük kayıp, başımız sağ olsun” açıklamasında bulundu.
İLK TÖREN İSTANBUL'DA
Volkan Konak’ın cenazesi, yapılan otopsi işleminin ardından İstanbul’a getirildi. Sanatçının cenaze namazı bugün öğle vakti Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde kılınacak.
"BUNU BANA NASIL YAPTIN VOLKAN?"
Selma Konak, eşinin tabutu başında güçlükle ayakta durdu.
Volkan Konak’ın 33 yıllık eşi Selma Konak’ın "Bunu bana nasıl yaptın Volkan" diye haykırması yürek dağladı.
Sanatçının büyük kızı Şimal ise baygınlık geçirdi.
Volkan Konak'ın cenaze törenine Mehmet Aslantuğ, Perihan Savaş, Kutsi, Şevval Sam, Erol Evgin, Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin, Ahmet Selçuk İlkan, Melek Baykal, Sinan Özen gibi birçok ünlü isim katılırken; kalabalık nedeniyle izdiham yaşandı.
PERİHAN SAVAŞ: ÇOK ÜZGÜNÜM
Volkan Konak'ın cenaze törenine katılan Perihan Savaş da "Çok üzgünüm. Çok iyi bir dostum, hemşehrim. Çok iyi bir arkadaşımdı. Gerçekten çok üzgünüm" dedi. Ünlü oyuncu konuşurken gözyaşlarını tutamadı.
MAÇKA'DA TOPRAĞA VERİLECEK
Volkan Konak, yarın öğlen memleketi Trabzon’da bulunan Maçka Merkez Camisi’nde yapılacak ikinci cenaze töreninin ardından Konakoğlu Aile Mezarlığı’nda babasının yanına defnedilecek.