Volkan Konak'ın son anlarını izlemeye gidenler görüntüledi: Sanat dünyası ağlayarak hastaneye koştu

Volkan Konak, Kıbrıs'taki programı sırasında sahnede kalp krizi geçirdi. Konak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yakınları ve sanat dünyası hastaneye koştu. Konak'ın ölümüyle ağlayarak hastaneye koşan ünlülerin yanı sıra, sanatçının bazı yakınları da fenalık geçirdi

1 /8 Volkan Konak, Kıbrıs'ın İskele kentindeki bayram programı sırasında sahnede kalp krizi geçirdi.

2 /8 Volkan Konak, sahnede yapılan kalp mesajının ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Konak, hastanede yapılan müdahalelere rağmen 58 yaşında hayatını kaybetti.





3 /8 Hastane önünde doktorlardan iyi bir haber gelmesini bekleyen yakınları acı haberle sarsıldı. Yoğun bakım önünde bekleyen ve fenalık geçiren bir kadını yapımcı Polat Yağcı sakinleştirmeye çalıştı.

4 /8 Konser programı için KKTC'de bulanan Sibel Can ve Hakan Altun, acı haberi alır almaz hastaneye koştu.

5 /8 Hastaneye ağlayarak gelen Sibel Can, soruları yanıtsız bıraktı.

6 /8 İlk müdahalesi konseri izleyenler tarafından yapılan Konak'ın vefat etmeden önceki son görüntülerinden biri.

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