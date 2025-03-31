Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Volkan Konak'ın son anlarını izlemeye gidenler görüntüledi: Sanat dünyası ağlayarak hastaneye koştu

Volkan Konak'ın son anlarını izlemeye gidenler görüntüledi: Sanat dünyası ağlayarak hastaneye koştu

08:0731/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p></p>

Volkan Konak, Kıbrıs'taki programı sırasında sahnede kalp krizi geçirdi. Konak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yakınları ve sanat dünyası hastaneye koştu. Konak'ın ölümüyle ağlayarak hastaneye koşan ünlülerin yanı sıra, sanatçının bazı yakınları da fenalık geçirdi

 Volkan Konak, Kıbrıs'ın İskele kentindeki bayram programı sırasında sahnede kalp krizi geçirdi.

Volkan Konak, sahnede yapılan kalp mesajının ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Konak, hastanede yapılan müdahalelere rağmen 58 yaşında hayatını kaybetti.



Hastane önünde doktorlardan iyi bir haber gelmesini bekleyen yakınları acı haberle sarsıldı. Yoğun bakım önünde bekleyen ve fenalık geçiren bir kadını yapımcı Polat Yağcı sakinleştirmeye çalıştı.

Konser programı için KKTC'de bulanan Sibel Can ve Hakan Altun, acı haberi alır almaz hastaneye koştu.

Hastaneye ağlayarak gelen Sibel Can, soruları yanıtsız bıraktı.

İlk müdahalesi konseri izleyenler tarafından yapılan Konak'ın vefat etmeden önceki son görüntülerinden biri.

#volkan konak
#kalp krizi
#kıbrıs

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor: 31 Mart Pazartesi güncel gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altın fiyatı bugün ne kadar kaç TL?