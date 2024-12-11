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Yediğiniz her lokma zehir saçıyor: Gizli tehlikesi ortaya çıktı sağlığınız tehdit altında

Yediğiniz her lokma zehir saçıyor: Gizli tehlikesi ortaya çıktı sağlığınız tehdit altında

13:0611/12/2024, Çarşamba
DHA
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Son yapılan araştırmalar, obezitenin gençler arasında giderek daha yaygın hale geldiğini ortaya koydu. Toplumumuzda 3 kişiden birinin obez durumunda olduğunu belirten Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Yaşar Özdenkaya, çözüm önerilerini tek tek anlattı. Peki, mide ameliyatı yeterli olur mu?

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Yaşar Özdenkaya, özellikle gençlerin obeziteye daha yatkın olduklarını bildirdi.

Uzman doktor, obezitenin çeşitli seviyeleri olduğunu, bireylerin vücut kitle indeksi üzerinden obezitenin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Obezitenin toplum genelinde giderek arttığının altını çizen Özdenkaya, "Toplumumuzda üç kişiden biri obez durumda. Hareketsizlik bu işin temelinde. Bunu beslenme de tetikliyor. Fast food tarzı, hızlı beslenme, yüksek kalorili gıdalar, hazır hamur işleri, yağda kızartılmış gıdalar obeziteyi tetikliyor. Ev yemekleri dışına çıkılan her şey aslında kişi için bir problem olabilir" bilgisini verdi.

Gençler hızla yayılıyor

Son zamanlarda gençlerde obezitenin hızla yayıldığını belirten Özdenkaya, şunları kaydetti...

"600 kalori vücuda giriş yapıyor"

"Özellikle lise çağındaki çocukların birbirini etkilemesi, buluşmalarını fast food satan yüksek kalorili mekanlarda yapmaları ve gazlı içecekler tüketmeleri kilo alımını hızlandırıyor. Bir hamburger yediğinde 600 kalori vücuda giriş yapıyor. Kalori miktarı kola ve diğer gıdalarla daha da yükseliyor. Vücut hareket etmediğinde ise yağ yakımı olmuyor ve o kilo olarak geri dönüyor"

Ameliyat her zaman ikinci planda

Mide ameliyatlarının her zaman ikinci planda olduğunu ve kilo alım sürecinin öncelikle neden kaynaklandığının belirlenmesi gerektiğini ifade eden Özdenkaya, "Ameliyat her zaman en son seçenek olmalıdır. Kişinin öncelikle kendisini kontrol etmesi gerekmektedir. Ameliyat, artık hasta için diğer seçenekler tükendiğinde devreye girmektedir.


Son birkaç yılda 30 kilo aldım diyen hastalarım oluyor. Bu multidisipliner yaklaşımla çözülebilecek bir durum. Yani kilo ameliyatla çözülecek değil. Her şeyi yiyebilirsin ama ölçülü yemek gereklidir. Ölçülü yemek, bu işin anahtarıdır" değerlendirmesini yaptı.

#Obezite
#Fast food
#zayıflama

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