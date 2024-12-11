Yediğiniz her lokma zehir saçıyor: Gizli tehlikesi ortaya çıktı sağlığınız tehdit altında

"600 kalori vücuda giriş yapıyor"

"Özellikle lise çağındaki çocukların birbirini etkilemesi, buluşmalarını fast food satan yüksek kalorili mekanlarda yapmaları ve gazlı içecekler tüketmeleri kilo alımını hızlandırıyor. Bir hamburger yediğinde 600 kalori vücuda giriş yapıyor. Kalori miktarı kola ve diğer gıdalarla daha da yükseliyor. Vücut hareket etmediğinde ise yağ yakımı olmuyor ve o kilo olarak geri dönüyor"