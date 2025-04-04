1784'ten bu yana 250 sene geçti fay stresi doldurdu. Bir de sağda solda bir sürü deprem oluyor, o depremler enerjiyi, stresi transfer ediyor. Dolayısıyla 'Yedisu Fayı kırıldı kırılacak' derken bunu kehanet olsun diye demiyorum. Bilimsel verilere göre diyorum ama zamanını kimse bilemez. Önemli olan da zaman değil, önemli olan 'Bingöl'ü deprem dirençli nasıl yaparız?'.





Görür, daha sonra katılımcıların sorularını yanıtladı. Programa, mimarlar, mühendisler ve vatandaşlar katıldı.