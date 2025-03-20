Sofraların vazgeçilmez lezzeti zeytin aynı zamanda atıştırmalık olarak da tüketiliyor. Kimi siyah kimi yeşil zeytin tercih ediyor. Ancak, siyah zeytin ile yeşil zeytin arasında çeşitli besinsel farklılıklar bulunuyor. Uzman doktor Osman Müftüoğlu, çok tartışılan konuya son noktayı koydu.
Zeytin, sağlığa birçok fayda sunan bir besin olarak biliniyor.
Ancak, siyah zeytin mi yoksa yeşil zeytin mi tercih edilmeli? Tüketicilerin sıkça merak ettiği konular arasında yer alıyor.
Antioksidan zengini
Bağışıklık sistemini güçlendiren, kalp sağlığını destekleyen, antioksidan dolu bir besin kaynağı olarak bilinen zeytin, sofralardaki yerini hem siyah hem de yeşil çeşitleriyle alıyor.
Osman Müftüoğlu, hangi zeytinin daha sağlıklı olduğunu nedenleriyle açıkladı.
Zeytin konusunda tavsiyede bulunan Osman Müftüoğlu "İkisi de çok değerli besindir. İkisinden de gönül rahatlığıyla faydalanın. Yerken üç-beş diye saymayın ama siz siz olun, bazılarının tavsiyesine uyup her gün 50-100 zeytin yemeye filan da kalkmayın!
Ortalama büyüklükte bir zeytin 4-5 kalorilik enerji veriyor, irilerinde bu rakam 8-10 kaloriye çıkabiliyor. 50-60 zeytini mideye indirdiğinizdeyse bu 500-1000 kaloriye denk geliyor.
"Kilo sorunum var diyorsanız..."
Özeti şu: Zeytinin siyahı mı, yeşili mi demeyin, günde 10-15 zeytini midenize afiyetle indirin. Ha “Benim kilo sorunum da var ama!” diyorsanız da işte o zaman zeytinin siyahını değil de yeşilini tercih edin" dedi.
Siyah zeyintler
Siyah zeytinler, olgunlaşma sürecinde fermente olurlar ve bu süreçte renkleri değişir. Bu zeytinler, içerdikleri özel bileşenler sayesinde sindirim sistemini düzenleyebilir ve antioksidan kapasiteleriyle hücresel sağlığı destekleyebilir.
Yeşil zeytinler
Öte yandan, yeşil zeytinler hasat edildikleri zaman tüketilebilirler ve bu nedenle daha az olgunlaşmışlardır. Yeşil zeytinler, zeytinin doğal acılığını içerir ve bu özellik, içerdikleri polifenoller aracılığıyla anti-enflamatuar etkiler sağlar.