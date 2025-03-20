Zeytin konusunda tavsiyede bulunan Osman Müftüoğlu "İkisi de çok değerli besindir. İkisinden de gönül rahatlığıyla faydalanın. Yerken üç-beş diye saymayın ama siz siz olun, bazılarının tavsiyesine uyup her gün 50-100 zeytin yemeye filan da kalkmayın!