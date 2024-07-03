Yeşilçam'ın gülen yüzü Kemal Sunal ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı

"BEN BEKLİYORUM HALA, SANKİ GELECEKMİŞ GİBİ"





Usta oyuncu Sunal'ın eşi Gül Sunal, "Yine özlem, yine ben bekliyorum hala sanki gelecekmiş gibi. Zor tabi ama yine söylediğim gibi, daha öncelerde de söyledim çok büyük bir aileyiz biz, Kemal Sunal ailesi. Sevenleri onu unutmadı, en büyük desteği de onlardan alıyoruz. Hepsine çok minnettarım çok teşekkür ediyorum. Ağır tabi yani kolay değil, zaman geçtikçe daha da zorlaşıyor. Hani böyle zaman küllendirir gibi bir şey ben yaşamadım, onu bilmiyorum. Ama çocuklarım, torunlarım, Kemal'in sevenleri, birçok şey bizi diri tutuyor, ayakta tutuyor" dedi.