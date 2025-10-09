Yüksek lisans öğrencilerinin patates tezi: Bir çiftçinin tahsis ettiği tarlada hazırlıyorlar

"Tarlaya dokununca unutamıyorsun"

Yüksek lisans tezini tarlada yapmanın zorlu olduğunu dile getiren Özdoğan, şunları kaydetti:

"Hem çok zor hem çok güzel bir şey. Şu an tezim bitmedi ama emeklerimizin biraz daha karşılığını alıyormuş gibi hissediyoruz. Türkiye ve geleceğimiz için güzel şeyler yaptığımıza inanıyoruz. O yüzden mutlu hissediyorum. Özellikle bir kadın olarak arazi koşullarında çalışmak zor. Okulda da çok şey öğreniyoruz ama bunu görmek, dokunmak, hissetmek çok farklı bir şey. Tarlaya dokununca unutamıyorsun. Teorik olarak duyuyorsun ve tekrar etmeyince unutulabileceğin bir duruma geliyor. Sahada olmak her zaman daha iyi. Hasat bittikten sonra laboratuvarda verim ve kalite analizlerini inceleyeceğiz. Sonrasında da inşallah tezimiz yayınlanacak."