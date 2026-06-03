Yumurtada büyük fark: Markette 10 TL üreticide ne kadar?

YUMURTANIN ÜRETİCİDEN ÇIKIŞI 3 LİRA!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, bugünlerde zararına satış yaptıklarını belirten Afyon, "1 adet yumurta ortalama 60 gram olarak kabul ederiz. 16 tane yumurta da 1 kilogram eder. Farklı sıfatlı yumurtalar var. Bizim dengemizi bu bozuyor. Ben 3 liraya yumurta satamıyorum. Markette 10 liraya satılıyor. Organik olmayıp da organik diye satılan yumurtalara dikkat edilmesi gerek. Üreticiden çıkışı 4 lira üzerinde olması gerekirken, 3 lira ve altına bugünlerde yumurta vermekteyiz. Bunun üzerine ambalaj, nakliye gibi giderleri de ekleyince yüzde 20'ye varan fiyat artışları var. Marketlerin yüksek kar beklentisiyle pazarladığı zaman tüketici tepki gösteriyor. Üreticimiz zarar ettiği zaman üretimden çıkar, azalan arz sebebiyle fiyatlar daha da yükselebilir" şeklinde konuştu.