Yunus Yürüyüşü: Gazze'ye destek için İstanbul’dan Kudüs’e başlattığı yürüyüşte Düzce'ye ulaştı

Merkezde bulunan Büyük Cami önünde basın açıklaması yapan Moghadam, “Gazze’deki çocuklar 2 senedir acı verici durumda olduğundan bu yolculuğa çıktım. İnsanlık bir araya gelmediği takdirde bu sıradanlaşmış kötülük, hiçbir zaman ortadan kaldırılmayacağı gibi normalleşecek. Bireysel olarak yola çıktım. Ne yazık ki Filistin konusunda Birleşmiş Milletler’in de yaptıkları etkili olmadı...