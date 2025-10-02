Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Yunus Yürüyüşü: Gazze'ye destek için İstanbul’dan Kudüs’e başlattığı yürüyüşte Düzce'ye ulaştı

Yunus Yürüyüşü: Gazze'ye destek için İstanbul’dan Kudüs’e başlattığı yürüyüşte Düzce'ye ulaştı

18:322/10/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber

Gazze'ye destek için İstanbul’dan Kudüs’e yürüyüş başlatan İranlı Somayeh Moghadam, Düzce’ye ulaştı. Moghadam, “Gazze’deki çocuklar 2 senedir acı verici durumda olduğundan bu yolculuğa çıktım. İnsanlık bir araya gelmediği takdirde bu sıradanlaşmış kötülük, hiçbir zaman ortadan kaldırılmayacağı gibi normalleşecek” dedi.

İranlı Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler doktora öğrencisi Somayeh Moghadam, 4 gün önce Gazze’ye destek için ‘March Of Yunus’ (Yunus Yürüyüşü) adıyla bir yürüyüş başlattı.

 Üsküdar’dan başlayan ve Kudüs’te sona ermesi hedeflenen yürüyüş kapsamında Moghadam, 4’üncü durağı olan Düzce’ye geldi.

Merkezde bulunan Büyük Cami önünde basın açıklaması yapan Moghadam, “Gazze’deki çocuklar 2 senedir acı verici durumda olduğundan bu yolculuğa çıktım. İnsanlık bir araya gelmediği takdirde bu sıradanlaşmış kötülük, hiçbir zaman ortadan kaldırılmayacağı gibi normalleşecek. Bireysel olarak yola çıktım. Ne yazık ki Filistin konusunda Birleşmiş Milletler’in de yaptıkları etkili olmadı...

Etkisiz bir Bileşmiş Milletler’in hiç işimize yaramadığını düşünüyorum. O çocukların katliamı ne vicdani ne insani. Bir katliam yaşanıyor. Hiçbir din buna izin vermemiştir. Yahudi dininde de bunun olmaması gerekiyor...

Bu yolculuk tek başıma yapacağım bir yolculuk değil. İnsanlarla yapacağım bir yolculuktur. İnşallah insanlar da bana destek verir” diye konuştu. Moghadam daha sonra yolculuğuna devam etti.

#Gazze
#Yürüyüş
#Kudüs
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
32. Dönem POMEM 3. yedek planlama sonuçları açıklandı: İşte E-Devlet sonuç ekranı