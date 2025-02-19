Zerrin Özer 'Hayatım film olsun' diyerek açıkladı: Kendisini oynamasını istediği oyuncuyu itiraf etti

'Çocuk' itirafı

Usta sanatçı verdiği bir röportajda çocuk sorusuna ise ''Anne olmadığım için çok pişmanım. Yaşadığım en büyük pişmanlık çocuk yapmamak. Bana benzer miydi, ben nasıl bir anne olurdum merak ediyorum.' diye konuşmuştu.