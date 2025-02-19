Zerrin Özer 'Hayatım film olsun' diyerek açıkladı: Kendisini oynamasını istediği oyuncuyu itiraf etti

Usta sanatçıların hayatları film olmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı Zerrin Özer de hayatını konu alan bir film için iki teklif aldığını açıkladı. Zerrin Özer, filmde kendisini oynamasını istediği ünlü ismi de itiraf etti. Oyunculuğunu çok beğendiğini söyledi.
Son dönemde "Basit Numaralar" şarkısıyla büyük ilgi gören 67 yaşındaki usta sanatçı Zerrin Özer, bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih ediyor.
'Çocuk' itirafı
Usta sanatçı verdiği bir röportajda çocuk sorusuna ise ''Anne olmadığım için çok pişmanım. Yaşadığım en büyük pişmanlık çocuk yapmamak. Bana benzer miydi, ben nasıl bir anne olurdum merak ediyorum.' diye konuşmuştu.
Zerrin Özer, hayat hikayesinin beyaz perdeye aktarılması için iki teklif aldığını duyurdu.
Magazin Burada'nın haberine göre, projeye sıcak baktığını ifade eden Zerrin Özer, senaryoyu beğenmesi halinde onay vereceğini söyledi.
Kendisini hangi oyuncunun oynamasını istediğini de açıkladı.
Oyunculuğunu ve sesini çok beğendiği Serenay Sarıkaya'nın kendisini oynamasını istediğini dile getirdi.