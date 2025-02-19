Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Zerrin Özer 'Hayatım film olsun' diyerek açıkladı: Kendisini oynamasını istediği oyuncuyu itiraf etti

Zerrin Özer 'Hayatım film olsun' diyerek açıkladı: Kendisini oynamasını istediği oyuncuyu itiraf etti

Pınar Görgü
Pınar Görgü
10:5419/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Usta sanatçıların hayatları film olmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı Zerrin Özer de hayatını konu alan bir film için iki teklif aldığını açıkladı. Zerrin Özer, filmde kendisini oynamasını istediği ünlü ismi de itiraf etti. Oyunculuğunu çok beğendiğini söyledi.

Son dönemde "Basit Numaralar" şarkısıyla büyük ilgi gören 67 yaşındaki usta sanatçı Zerrin Özer, bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih ediyor.

'Çocuk' itirafı

Usta sanatçı verdiği bir röportajda çocuk sorusuna ise ''Anne olmadığım için çok pişmanım. Yaşadığım en büyük pişmanlık çocuk yapmamak. Bana benzer miydi, ben nasıl bir anne olurdum merak ediyorum.' diye konuşmuştu.

Zerrin Özer, hayat hikayesinin beyaz perdeye aktarılması için iki teklif aldığını duyurdu.

Magazin Burada'nın haberine göre, projeye sıcak baktığını ifade eden Zerrin Özer, senaryoyu beğenmesi halinde onay vereceğini söyledi.

Kendisini hangi oyuncunun oynamasını istediğini de açıkladı.

Oyunculuğunu ve sesini çok beğendiği Serenay Sarıkaya'nın kendisini oynamasını istediğini dile getirdi.

#Zerrin Özer
#Serenay Sarıkaya
#sinema

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da okullar tatil edildi! 20 Şubat Perşembe İstanbul Valiliği'nden son dakika tatil açıklaması