Unutulmaz şarkıları ve güçlü sesiyle Türk müziğine adını altın harflerle yazdıran Zerrin Özer, katıldığı bir televizyon programında yaşamına dair bilinmeyenleri anlattı. Ünlü şarkıcı, hayatındaki en büyük pişmanlığını ve çocukluğuna dair yaşadığı üzüntüyü ilk kez açıkladı.
Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Zerrin Özer, 'Paşa Gönlüm', 'Son Mektup', 'Her şey Seninle Güzel' ve son olarak 'Basit Numaralar' gibi pek çok şarkısıyla adını müzik dünyasına altın harflerle yazdırdı.
67 yaşındaki ünlü şarkıcı, Zerrin Özer katıldığı bir televizyon programında özel hayatına dair bilinmeyenleri anlattı.
"Z kuşağını seviyorum"
Bir televizyon programına konuşan 67 yaşındaki sanatçı, kendisine yöneltilen "Bugünkü aklı olsa genç Zerrin Özer'e ne söylerdin?" sorusuna, "Keşke Z kuşağı olsaydım. Z kuşağının hepsini çok seviyorum. Hiç tavizleri yok" dedi.
"Nasıl bir anne olurdum merak ediyorum"
Zerrin Özer, 'çocuk' sorusu üzerine ise "Anne olmadığım için çok pişmanım. Yaşadığım en büyük pişmanlık çocuk yapmamak. Bana benzer miydi, ben nasıl bir anne olurdum merak ediyorum" diye konuştu.
'Hayatta en sevdiğim şey sevgi.' diyen sanatçı açıklamalarına şu sözlerle devam etti:
''Babamızdan korkardık"
''Annem ve babam ben çok küçükken boşandılar. Anne baba kavgalarıyla büyüdüm. Babamızdan korkardık. Bunlar çok yanlış şeyler. Annem, babamla görüşmemizi engelledi. Hiçbir zaman bir evladı annesinden babasından ayıramazsın. Ben baba sevgilisi olmadan büyüdüm"