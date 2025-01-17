Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Zerrin Özer, 'Paşa Gönlüm', 'Son Mektup', 'Her şey Seninle Güzel' ve son olarak 'Basit Numaralar' gibi pek çok şarkısıyla adını müzik dünyasına altın harflerle yazdırdı.