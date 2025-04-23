10. YARGI PAKETİ SON AÇIKLAMALAR: İnfaz düzenlemesi Meclis'te mi, onaylandı mı? Genel af, kısmi af ve şartlı tahliye hangi mahkumlara var?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 264 hedef içeren Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin ilk adımı olan ve kamuoyunda “10. Yargı Paketi” olarak bilinen düzenlemelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulduğunu duyurdu. Gündemde en çok merak edilen başlıklar arasında infaz düzenlemesi, genel af, kısmi af ve şartlı tahliye gibi konular yer alıyor. Özellikle cezaevinde bulunan mahkûmların yakınları ve kamuoyu, yeni paketin bu yönde bir düzenleme içerip içermediğini yakından takip ediyor.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanmış olan 10. Yargı Paketi ile ilgili çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirtti. Paketin içeriğinde yasal düzenleme gerektiren maddelerin, TBMM’ye belirli bir takvim doğrultusunda sunulacağını ifade etti.
10. YARGI PAKETİ SON DURUM NE?
10. Yargı Paketi düzenlemeleri henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmadı.
Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yapılması öngörülen düzenlemelere ilişkin soru üzerine Bakan Tunç, belirlenen 264 hedefin bulunduğunu söyledi.
Bu hedefleri belli bir takvime bağladıklarını anlatan Bakan Yılmaz Tunç, bu uygulama takvimi gereğince yasal düzenleme gerektiren hususları, teknik çalışmaları ve taslakları milletvekillerine arz edeceklerinin altını çizdi.
Bakan Tunç, uygulamadan kaynaklanan hususları idari kararlarla gerçekleştirmenin gayretinde olmaya devam edeceklerini dile getirerek, ceza adaletiyle ilgili reform belgesinin ilk paketi olacak düzenlemelere değindi.
GENEL AF ÇIKACAK MI?
Pakette özellikle trafik suçlarında toplumda rahatsızlık oluşturan, yol kesme ve kutlama günlerinde silah kullanılması gibi konuların yer alacağını anlatan Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:
"Özellikle kamuoyunda af olarak değerlendirilen husus, bir kere yanlış bir anlaşılma. Burada herhangi bir af söz konusu değil. Böyle bir gündemimiz de söz konusu değil. Burada özellikle Ceza İnfaz Kanunu'nda yapılacak düzenlemeler, cezaevlerindeki şartlarla ilgili yine hasta hükümlülerin şartları, onların alternatif infaz usullerinden yararlanabilmeleri, belli yaşın üstündeki hükümlülerle ilgili. Yine bazı suçlar hariç tutulmak kaydıyla ve kapsamı itibarıyla bunlar tabii ki milletvekillerimizin takdirlerinde olan hususlar. Özellikle 55 bin kişinin affedileceği şeklindeki değerlendirme bir kere doğru değil."
10. YARGI PAKETİ KAPSAMI NE?
10. Yargı Paketi'nde ceza adalet ve cezalardaki caydırıcılığa dair önemli maddeler yer alıyor. Özellikle 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya, denetimli serbestlik uygulamalarına, koşullu salıverme uygulamalarına yönelik çalışmaların olacağının sinyali verilmişti.
Çalışmalarla denetimli serbestlikten kaynaklanan problemler giderilecek ve tutuklama tedbiriyle ilgili ceza mahkemesi kanununda yapılacak değişiklikleri içerecek.
Yanı sıra 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezası kesinleşmiş olanların denetimli serbestlikten yararlandığı kovid düzenlemesinin bu tarihten önce suç işleyen ve cezası kesinleşmeyen hükümlüleri kapsamamıştı. Bu düzenlemenin söz konusu kesim için de değerlendirilmesi bekleniyor.