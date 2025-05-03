10. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ: İnfaz düzenlemesi, genel af, kısmi af ve şartlı tahliye Meclis'te onaylandı mı?

Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı ve TBMM’ye sunulması beklenen 10. Yargı Paketi, infaz düzenlemeleri başta olmak üzere birçok başlıkla gündemdeki yerini koruyor. Mahkum yakınlarının yakından takip ettiği düzenlemeyle birlikte "genel af", "kısmi af" ve "şartlı tahliye" beklentileri kamuoyunda tartışılırken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan konuya ilişkin önemli açıklamalar geldi. Bakan Tunç, paketin af içermediğini net şekilde ifade ederken, iyi hâl değerlendirmelerine dayalı şartlı tahliye düzenlemesinin öne çıktığına dikkat çekti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un geçtiğimiz günlerde Adli Yargı Değerlendirme Toplantısı’nda yaptığı açıklamalar, 10. Yargı Paketi’ne dair merak edilenleri yeniden gündeme taşıdı. Tunç, 264 hedef içeren yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin ilk adımı olan 10. Yargı Paketi’nin hazırlıklarının sürdüğünü belirtti. Henüz Meclis’ten geçmeyen ve yasalaşmayan paketin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’na sunulması bekleniyor.
10. YARGI PAKETİ SON DURUM NE? İŞTE SON DURUM
29 Nisan'da 10. Yargı Paketi'ne ilişkin konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza adalet sisteminin etkinliğini artırılması amacıyla hazırlanan 10. Yargı Paketi kanun teklifi taslağının tamamlandığını ve milletvekillerinin takdirine sunulduğunu belirtti.
Hedef ise soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamalarını başarılı kılmak.
Bakan Tunç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Yaklaşık 40 maddelik ceza adaleti sisteminin etkinliğin artırılmasına yönelik taslakta soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamasıyla ilgili olarak 3 aşamadan oluşan ceza adalet sisteminin her bir aşamasının daha etkin olması ve özellikle vatandaşlarımızın yargıya güvenini, adalete güvenini daha da yukarıya çıkaracak, toplumun suçtan ve suçludan korunması noktasında toplumsal barış ve huzurun sağlanması noktasında önemli hususları ihtiva edecek hükümler içeren taslağımızı milletvekillerimizin takdirine arz ettik. Önümüzdeki günler içerisinde inşallah mecliste görüşmeleri başlayacak."
GENEL AF ÇIKACAK MI?
Geçtiğimiz günlerde ise pakette özellikle trafik suçlarında toplumda rahatsızlık oluşturan, yol kesme ve kutlama günlerinde silah kullanılması gibi konuların yer alacağını anlatan Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:
"Özellikle kamuoyunda af olarak değerlendirilen husus, bir kere yanlış bir anlaşılma. Burada herhangi bir af söz konusu değil. Böyle bir gündemimiz de söz konusu değil. Burada özellikle Ceza İnfaz Kanunu'nda yapılacak düzenlemeler, cezaevlerindeki şartlarla ilgili yine hasta hükümlülerin şartları, onların alternatif infaz usullerinden yararlanabilmeleri, belli yaşın üstündeki hükümlülerle ilgili. Yine bazı suçlar hariç tutulmak kaydıyla ve kapsamı itibarıyla bunlar tabii ki milletvekillerimizin takdirlerinde olan hususlar. Özellikle 55 bin kişinin affedileceği şeklindeki değerlendirme bir kere doğru değil."
10. YARGI PAKETİ KAPSAMI NE?
10. Yargı Paketi'nde ceza adalet ve cezalardaki caydırıcılığa dair önemli maddeler yer alıyor. Özellikle 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya, denetimli serbestlik uygulamalarına, koşullu salıverme uygulamalarına yönelik çalışmaların olacağının sinyali verilmişti.
Çalışmalarla denetimli serbestlikten kaynaklanan problemler giderilecek ve tutuklama tedbiriyle ilgili ceza mahkemesi kanununda yapılacak değişiklikleri içerecek.
Yanı sıra 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezası kesinleşmiş olanların denetimli serbestlikten yararlandığı kovid düzenlemesinin bu tarihten önce suç işleyen ve cezası kesinleşmeyen hükümlüleri kapsamamıştı. Bu düzenlemenin söz konusu kesim için de değerlendirilmesi bekleniyor.