10. YARGI PAKETİ SON DAKİKA MECLİS'TE! 10. yargı paketi maddeleri neler, hangi cezaları kapsıyor? İnfaz düzenlemesi, genel af...

Ceza İnfaz Kanunu’nda önemli değişiklikler içeren 10. Yargı Paketi’nde sona yaklaşılıyor. AK Parti grubunun hazırladığı yasa teklifi, bugün saat 15.00’te Meclis Başkanlığı’na sunulacak. Gözler, özellikle infaz indirimi ve tahliye düzenlemelerinde olacak. Paketin kapsamı ve hangi mahkumları etkileyeceği, teklifin Meclis'e sunulmasının ardından yapılacak açıklamayla netleşecek.
Uzun süredir kamuoyunun merakla beklediği 10. Yargı Paketi'nde yeni bir adım atılıyor. Ceza İnfaz Kanunu’nda değişiklik öngören düzenleme, AK Partili milletvekillerinin imzasıyla bugün Meclis gündemine taşınıyor. Saat 15.00’te Meclis’e sunulacak teklifin ardından düzenlemenin kapsamı, hangi suçları kapsayacağı ve tahliye ihtimalleri netlik kazanacak. Açıklama ise ilgili komisyon toplantısı sonrası yapılacak.
SON DAKİKA İNFAZ DÜZENLEMESİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?
İnfaz paketi ile ilgili düzenleme bugün (29 Mayıs) saat 15:00’te Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler düzenleme ile ilgili şu bilgileri paylaştı:
AK Parti olarak 2002’den beri reform niteliğinde düzenlemeleri hayata geçirdik. Sistemin sonuç verici olabilmesi için düzenlemeler yaptık. Bugün 10. Yargı paketi ile sunduk. Birçok katılımcı ile çalışmalar yürütüyoruz.
10. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Bakan Tunç açıklamasında, "40 maddelik ceza adaleti sisteminin artırılmasına yönelik taslakta soruşturma kovuşturma ve infaz aşamalarının daha etkin olması için önemli huşuları içerecek taslağı milletvekillerin takdirlerine arz ettik, önümüzdeki günlerde mecliste görüşmeleri başlayacak." ifadelerine yer verdi.
GENEL AF ÇIKACAK MI?
Katıldığı canlı yayında Af çıkacak mı sorusuna, Bakan Tunç, "Ceza infaz düzenlemesinde çalışma var. Herhangi af söz konusu değil, gündemimiz söz konusu değil. Düzenlemeler cezaevindeki şartlarla ilgili. Belli yaşın üstündeki hükümlülerle ilgili bazı hususlar var. 55 bin kişinin affedileceği yönündeki iddia doğru değil. Biz çözüme ilişkin taslağımızı sunacağız" dedi.
Geçtiğimiz günlerde de benzer açıklama yapan Bakan Tunç, "Covid izni ile ilgili düzenleme dışında bir af veya genel af söz konusu değil" değerlendirmesi yapmıştı;
" Mesela hasta hükümlüler; 'Cezaevinde ölmesin hükümlü' diyoruz. Bu insan haklarına aykırı. Bunların bir genel af şeklinde yorumlanması doğru değil." açıklamasını yapan Tunç, şu ifadeleri kullandı:
"Covid izniyle ilgili bir çalışma ‘olabilir’ dedik. Af mı geliyor? şeklinde yorumlara neden oldu. Oradaki husus tamamen Covid izni süreciyle ilgili. 2020’de Covid izninden yararlanıp açık cezaevinde bulunanlar denetimli serbestlikten faydalanarak tahliye edilmişti. Covid devam ettiği müddetçe bu süre 31 Temmuz 2023’e kadar uzatıldı. O tarihten sonra bu kişilerden koşullu salıverilmesine 5 yıl kalanların Covid izni kapsamında hayatına devam etmesine, koşullu salıverilmesine 5 yıldan fazla olanların ise cezaevine dönmesine yönelik bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeden yaklaşık 100 bine yakın kişi faydalanmış oldu.
Kapalı cezaevinde bulunanlar da 3 yıl erken açık cezaevine geçmiş oldular. Bu düzenlemeden 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle cezası kesinleşen ve cezaevinde bulunanlar yararlandı. 31 Temmuz 2023’te cezaevinde değil ama daha önce suç işlemiş ancak cezasının infazı henüz kesinleşmemiş ve hapse girmemiş olanların, yargılamadaki gecikmeden dolayı bu düzenlemeden yararlanamaması gibi bir durum ortaya çıktı. Bu yönde müracaatlar, talepler oldu. Bu talepler doğrultusunda bir düzenleme olabilir. Buradan bir af geliyor değerlendirmesi yapmak doğru değil, gündemde af söz konusu değil.