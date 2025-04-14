Yargı Paketi, Türkiye'de yargı sistemini daha etkin hale getirmek ve toplumdaki cezasızlık algısını ortadan kaldırmak amacıyla hazırlanan bir yasa tasarısıdır. Henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulmamış olsa da, taslak halindeki düzenlemeler kamuoyuna yansımakta. 10. Yargı paketi ne zaman çıkacak? Ceza indirimi olacak mı? İşte Yeni yargı paketinde son durum.