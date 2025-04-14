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10. Yargı paketi ne zaman çıkacak ceza indirimi olacak mı? Torba yasa düzenlemesi için gözler Meclis'te

10. Yargı paketi ne zaman çıkacak ceza indirimi olacak mı? Torba yasa düzenlemesi için gözler Meclis'te

14:4414/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Genel af var mı, 10. yargı paketi ne zaman çıkacak?

10. yargı paketi çalışmaları ile '' genel veya kısmi af'' konusu kamuoyunun gündemine gelse de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, af durumun söz konusu olamayacağını belirtmişti. 10. yargı paketinin önümüzdeki günlerde TBMM gündeminde yer alması bekleniyor. Peki yeni yargı paketinde neler var? 10. Yargı paketi ceza indirimi olacak mı? İşte, yeni infaz düzenlemsi son durum...

Yargı Paketi, Türkiye'de yargı sistemini daha etkin hale getirmek ve toplumdaki cezasızlık algısını ortadan kaldırmak amacıyla hazırlanan bir yasa tasarısıdır. Henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulmamış olsa da, taslak halindeki düzenlemeler kamuoyuna yansımakta. 10. Yargı paketi ne zaman çıkacak? Ceza indirimi olacak mı? İşte Yeni yargı paketinde son durum.

YENİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKIYOR?

10. yargı paketinin önümüzdeki günlerde TBMM gündeminde yer alması bekleniyor. Geniş kapsamlı yeni yargı paketi hakkında Bakan Yılmaz Tunç 11 Nisan günü, çok kısa süre içerisinde yeni yargı paketinin Meclis gündeminde yer alacağını ayrıca hukuk ve idari yargılama süreçlerini hızlandıracak ikinci bir paketin de yaz döneminde Meclis'e sunulacağını belirtti.

Yeni yargı paketleri ile süreçleri hızlandırmak ve adli teşkilatların kurumsal kapasitesini artırmak amaçlanıyor. 10. Yargı Paketi'nde ceza adalet ve cezalardaki caydırıcılığa dair önemli maddeler yer alıyor.

 Özellikle 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya, denetimli serbestlik uygulamalarına, koşullu salıverme uygulamalarına yönelik çalışmaların olacağının sinyali verilmişti.

Çalışmalarla denetimli serbestlikten kaynaklanan problemler giderilecek ve tutuklama tedbiriyle ilgili ceza mahkemesi kanununda yapılacak değişiklikleri içerecek.

Yanı sıra 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezası kesinleşmiş olanların denetimli serbestlikten yararlandığı kovid düzenlemesinin bu tarihten önce suç işleyen ve cezası kesinleşmeyen hükümlüleri kapsamamıştı. Bu düzenlemenin söz konusu kesim için de değerlendirilmesi bekleniyor.

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