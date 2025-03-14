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10. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 14 MART: 10. Yargı Paketi'nde ceza indirimi ve denetimli serbestlik var mı?

10. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 14 MART: 10. Yargı Paketi'nde ceza indirimi ve denetimli serbestlik var mı?

10:0814/03/2025, Cuma
G: 14/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Yeni yargı paketi için hazırlıklar sürerken, düzenlemenin içeriği ve Meclis’e sunulma tarihi merak ediliyor. Özellikle cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı hedefleyen pakette, denetimli serbestlik ve koşullu salıverme uygulamalarına yönelik değişiklikler öne çıkıyor. Toplum huzurunu bozacak suçlara karşı daha sıkı tedbirlerin yer alması beklenen 10. yargı paketi için gözler TBMM’ye çevrildi. Peki, yeni yargı paketi ne zaman çıkacak, Meclis’e sunuldu mu? İşte, düzenlemeye dair son gelişmeler…

Yeni yargı paketi kapsamında 55 maddeden oluşan yeni düzenleme için çalışmalar devam ediyor. Pakette, infaz düzenlemesine yönelik değişikliklerin yer alması beklenirken, özellikle denetimli serbestlik ve koşullu salıverme gibi konular öne çıkıyor. Af beklentilerine ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, eşitlik ilkesine dayalı bir düzenleme üzerinde çalışıldığını ancak bunun bir af olmadığını vurgulamıştı. Peki, 10. yargı paketinde son durum ne? İşte, Meclis’e sunulması beklenen

10. YARGI PAKETİ SON DURUM

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hayata geçirilemeyen hedeflere yönelik planlanan 10. yargı paketine dair, 55 maddeden oluşan ceza adaletiyle ilgili bir taslağın hazırlandığını ifade etmişti.

Çalışmanın şu anda görüşlere açıldığını ve Meclis'te milletvekillerinin tartışmalarına açılacağını dile getirmişti. Buna yönelik yeni yargı paketinin kısa sürede Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

YENİ YARGI PAKETİ İÇERİĞİ

10. Yargı Paketi'nde ceza adalet sistemiyle, cezalardaki caydırıcılıkla ilgili olarak önemli çalışmalar yer alacak. Bakan Tunç, özellikle 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya, denetimli serbestlik uygulamalarına, koşullu salıverme uygulamalarına yönelik eleştirileri ortadan kaldıracak çalışmalaın mevcut olduğunu bildirmişti.

Hazırlanan düzenleme ile özellikle denetimli serbestlikten kaynaklanan problemleri giderecek hem de tutuklama tedbiriyle ilgili olarak ceza mahkemesi kanununda yapılacak değişiklikleri içerecek. Toplumun huzurunu bozacak suçları ortadan kaldıracak kapsamlı bir çalışma olması bekleniyor.

Öte yandan af yasası beklentisine dair, eşitlik ilkesi göz önünde bulundurularak bir çalışma yapılabileceği ancak bunun bir af olmadığı Bakan Tunç tarafından ifade edildi. 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezası kesinleşmiş olanların yararlandığı düzenlemeden, bu tarihten önce suç işlemiş olup da o dönemde cezası kesinleşmemiş olanlar yararlanamamıştı.

#10. yargı paketi
#Denetimli Serbestlik
#Ceza İndirimi

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