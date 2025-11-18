100 bin TL promosyon ödemesi bekleniyor! İçişleri Bakanlığı EGM polis promosyon ödemesi hesaplara yattı mı, nasıl sorgulanır?

İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan polisler için maaş promosyonu ihale süreci tamamlandı. Peki, 2025 EGM promosyon ödemesi yattı mı? EGM promosyon ödeme takvimi belli oldu mu? İçişleri Bakanlığı EGM polis promosyon ödemesi hesaplara yattı mı, nasıl sorgulanır? İşte detaylar.

1 /4 İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan polisler için maaş promosyonu ihale süreci tamamlandı. Peki, 2025 EGM promosyon ödemesi yattı mı? EGM promosyon ödeme takvimi belli oldu mu?

2 /4 2025 EGM PROMOSYON NE ZAMAN YATACAK? EGM çalışanlarına yönelik 2022 yılında yapılan protokol anlaşması 1 Kasım tarihinde yürürlüğe girmişti. Promosyon anlaşmaları 3 yıl üzerinden yapılırken eski protokol 1 Kasım’da tamamlandı. Buna göre, EGM promosyon ödemelerinin kasım ayı içerisinde, ayın ilk iki haftası içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor.



3 /4 Bilindiği üzere önceki protokol 1 Kasım 2022 tarihinde uygulanmaya başlamıştı.

Yeni anlaşmanın resmileşmesi için EGM ile ilgili banka arasında sözleşmenin imzalanması gerekiyor. Sözleşmenin ardından ödeme şartları, tutarlar ve süreçlere ilişkin ayrıntılar kamuoyuyla resmi duyuru yoluyla paylaşılacak.