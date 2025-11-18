Yeni Şafak
100 bin TL promosyon ödemesi bekleniyor! İçişleri Bakanlığı EGM polis promosyon ödemesi hesaplara yattı mı, nasıl sorgulanır?

09:0018/11/2025, Salı
İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan polisler için maaş promosyonu ihale süreci tamamlandı. Peki, 2025 EGM promosyon ödemesi yattı mı? EGM promosyon ödeme takvimi belli oldu mu? İçişleri Bakanlığı EGM polis promosyon ödemesi hesaplara yattı mı, nasıl sorgulanır? İşte detaylar.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan polisler için maaş promosyonu ihale süreci tamamlandı. Peki, 2025 EGM promosyon ödemesi yattı mı? EGM promosyon ödeme takvimi belli oldu mu?

2025 EGM PROMOSYON NE ZAMAN YATACAK?

EGM çalışanlarına yönelik 2022 yılında yapılan protokol anlaşması 1 Kasım tarihinde yürürlüğe girmişti. Promosyon anlaşmaları 3 yıl üzerinden yapılırken eski protokol 1 Kasım’da tamamlandı.

Buna göre, EGM promosyon ödemelerinin kasım ayı içerisinde, ayın ilk iki haftası içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor.


Bilindiği üzere önceki protokol 1 Kasım 2022 tarihinde uygulanmaya başlamıştı.


Yeni anlaşmanın resmileşmesi için EGM ile ilgili banka arasında sözleşmenin imzalanması gerekiyor. Sözleşmenin ardından ödeme şartları, tutarlar ve süreçlere ilişkin ayrıntılar kamuoyuyla resmi duyuru yoluyla paylaşılacak.

EGM PROMOSYONU NE KADAR?

Emniyet Genel Müdürlüğü, personelin maaş ve ücret ödemelerini kapsayan 2025-2028 banka promosyon ihalesinde, Türkiye İş Bankası’nın 100 bin liralık teklifinin kabul edildiğini duyurdu. Yeni dönem promosyon anlaşmasına ilişkin ayrıntıların, protokolün resmen imzalanmasının ardından paylaşılması bekleniyor.

