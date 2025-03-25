İkramiye ödemeleri, tahsis numarasına göre farklılık gösteriyor. İkramiyelerin yatıp yatmadığını kontrol etmek için emeklilerin ve diğer hak sahiplerinin iki alternatif yöntemi bulunuyor. Dul ve yetim maaşı alanlar, hisse oranına göre ödemelerden faydalanacak. Yaşlılık maaşı alanlar ise tam ikramiye alacak. Bu yıl emekli ikramiyeleri %33 artarak 4 bin liraya ulaşmıştı. İlk etapta ikramiyeler 3.000 TL olarak bugün yatmaya başladı. Peki Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne zaman yatacak? İşte 1000 TL'lik emekli ikramiyesi fark ödeme tarihi...

1 /7 Emeklilerin bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkartılmasına ilişkin kanun teklifi TBMM'de görüşülemediği için Ramazan Bayramı ikramiyesi iki seferde ödenecek. Bugünden itibaren 3 bin liralık kısmı hesaplara yatırılacak. Peki, kalan 1000 TL'lik fark ne zaman ödenecek?

2 /7 1000 TL'LİK İKRAMİYE FARKI NE ZAMAN YATACAK? Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödenmeye başlarken, vatandaşlar bin lira eksik ödeme aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere çok sayıda kişinin gözaltına alınması nedeniyle TBMM Genel Kurulu’nda yaşanan tartışmalar nedeniyle teklifin görüşmelerine geçen hafta başlanamadı.

3 /7 SGK, bu sebeple ödemelerde fark oluştuğunu ve ek ödeme yapılacağını açıkladı.

Vatandaşlar ise bin liralık fark ödemesi için tarih bekliyor.

4 /7 İKRAMİYE FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

TBMM Genel Kurulu’ndaki emekli ikramiyenin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkartılmasına ilişkin kanun teklifi kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra ise farklar ödenecek. Teklif bu hafta perşembe gününe kadar TBMM’de kabul edilmezse farkların ödenmesi Ramazan Bayramı sonrasına kalacak.



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