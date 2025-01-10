1.2 milyon kişiye prim ve yaş indirimi geliyor: 2008 yılı sonrası Bağ-Kur'luya 5 yıl erken emeklilik...

Türkiye'de emeklilik hakkı ve prim gün sayısı, halkın en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Özellikle EYT yasası ve Bağ-Kur emeklilik şartları, milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur prim eşitlemesiyle ilgili önemli gelişmelerin yaşandığını duyurmuştu. Yeni düzenlemeyle Bağ-Kur’lular için prim gün sayısının SSK'lılarla eşitlenmesi hedefleniyor. Böylece, Bağ-Kur’lular 9.000 prim günü yerine 7.200 prim gününde emekli olabilecek. Bu düzenleme küçük esnaf, çiftçiler ve kendi işini yapanlar gibi geniş bir kesimi kapsayacak. Peki kimler prim indiriminden yararlanacak? Düzenleme, sigorta başlangıç tarihi ve mevcut prim gün sayısına göre değişiklik gösterecek.

1 /12 Bağ-Kur prim gün sayısının 9.000'den 7.200'e indirilmesi, emeklilik planları yapan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Berberler, kuaförler, marangozlar, bakkallar ve terziler gibi küçük esnaf grubuna dahil olan Bağ-Kur üyeleri, artık 7.200 gün prim ödeyerek emekli olma hakkına sahip olacak. Bu düzenleme, özellikle uzun prim ödeme yükü nedeniyle emekliliğe ulaşmakta zorluk çeken küçük esnaf için büyük bir kolaylık sağlayacak.

2 /12 ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ Yasal düzenlemeyle birlikte 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerde çalışanları için erken emeklilik mümkün olacak.

3 /12 BAĞ KUR PRİM SAYISI KAÇ OLACAK? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur prim gün sayısının 9000'den 7200'e düşürülerek SSK'lılarla eşitleneceğini açıkladı. Düzenleme, 1 milyon esnaf ve tüccarı kapsayacak.

4 /12 ERKEN EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSIYOR? Yasal düzenlemeyle 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerde bin 800 gün daha az primle 5 yıl erken emekli olmak mümkün olacak.

5 /12 Prim reformuyla emekli aylığı da yüzde 20 artacak. Meclis'in 1 Ekim'de açılmasıyla birlikte çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanında reform adımları devreye girecek. 4A olarak tanımlanan işçi, 4C olarak tanımlanan memurlar için prim ödeme gün sayısı 7 bin 200, 4B olarak tanımlanan yani işverenler için ise bu süre 9 bin gün olarak uygulanıyor.

6 /12 ESNAFIN EMEKLİLİĞİ SGK İLE EŞİTLENECEK Sosyal güvenlik reformuyla 2008 yılında işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlendi. Ancak Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak tespit edildi. Bu nedenle Bağ-Kur'lular daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalıyor.

7 /12 Yasal düzenlemeyle 4B kapsamına giren işverenlere yönelik istihdam sayısına göre kriterler belirlenecek. Bakanlık küçük esnafı, tüccarı daha az primle emekli edecek model üzerinde çalışıyor.

8 /12 Yapılacak çalışmayla esnafın, emeklilik için gerekli prim gün sayısının SGK'lılarla eşitlenmesi öngörülüyor.

9 /12 Emeklilik için 25 yıl, 9 bin gün şartını yerine getirmesine 3.5 yıl kalan Bağ-Kur'lu kalan 3.5 yıl (1261 günü) prim ödemelerini SSK'lı olarak tamamlarsa emeklilik statüsünü SGK'ya çevirmiş oluyor. Böylece daha az prim ödeme ve daha yüksek emekli aylığı alma avantajı elde ediliyor.

10 /12 2000 yılı öncesi Bağ-Kur'luların SSK'ya geçmesi durumunda emekli aylığı yüzde 15-20 civarında artıyor.

11 /12 Emeklilik şartları ve hak kazanma koşulları standart hale gelecek. Yapılacak düzenlemeyle hem farklı mesleklerde çalışanlar arasında bir eşitleme sağlanmış olacak hem de SSK, Bağ-Kur arasındaki prim gün farkı son bulacak.