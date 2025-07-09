123. Dönem DHY kura sonuçları isim listesi ekranı: Sağlık Bakanlığı DHY eş mazeret kura sonuçlarına nereden, nasıl öğrenilir?

Tıp fakültesinden mezun olan binlerce hekim için kritik süreç tamamlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen 123. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura başvuruları EKİP üzerinden alındı. 7 Temmuz'a kadar süren tercih işlemlerinin ardından, kura sonuçlarıda adaylarla paylaşıldı. Adaylar, kura sonuçlarını nereden ve nasıl öğrenecek? İşte tüm detaylar…