123. Dönem DHY kura sonuçları isim listesi ekranı: Sağlık Bakanlığı DHY eş mazeret kura sonuçlarına nereden, nasıl öğrenilir?

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen 123. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası kapsamında önemli aşamalardan biri daha tamamlandı. Tıp fakültesi mezunu hekimlerin görev yerlerini belirleyecek kura için başvurular EKİP sistemi üzerinden alındı. Başvuru süresinin 7 Temmuz 2025'te sona ermesiyle birlikte gözler, kura sonuçlarının ilan edileceği tarihe çevrildi. Peki, 123. Dönem DHY kura sonuçları açıklandı mı?
Tıp fakültesinden mezun olan binlerce hekim için kritik süreç tamamlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen 123. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura başvuruları EKİP üzerinden alındı. 7 Temmuz'a kadar süren tercih işlemlerinin ardından, kura sonuçlarıda adaylarla paylaşıldı. Adaylar, kura sonuçlarını nereden ve nasıl öğrenecek? İşte tüm detaylar…
123. DÖNEM DHY KURASI TAMAMLANDI
Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen 123. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası, 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü noter huzurunda çekildi. Kura çekimi, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi’nde saat 10.30’da başladı. Fiziki katılımın olmadığı süreç, Bakanlığın resmi YouTube kanalından canlı yayınla takip edildi.
KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI
Kura işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 123. dönem DHY sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Ataması yapılan hekimlerin isimleri, görev yerleriyle birlikte erişime açıldı. Göreve başlama sürecine dair detaylı bilgilendirme de Bakanlık tarafından paylaşıldı.
ATAMA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Kura sonuçları, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi internet adresi olan https://yhgm.saglik.gov.tr üzerinden erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numaralarıyla sistemden bireysel sorgulama yapabiliyor.
ATAMASI YAPILANLAR İÇİN İZLENECEK ADIMLAR
Kura sonucunda görev yerine atanan hekimlerin, ilgili sağlık kurumlarıyla iletişime geçerek evrak işlemlerini başlatmaları gerekiyor. Sürecin zamanında tamamlanması ve gerekli belgelerin eksiksiz teslim edilmesi büyük önem taşıyor.
YENİ MEZUNLAR İÇİN KAMUDA İLK GÖREV
123. Dönem DHY kurası, tıp fakültesinden mezun olan hekimlerin kamudaki ilk görev yerlerini belirlemiş oldu. Atama süreciyle birlikte Türkiye’nin farklı bölgelerinde görev alacak olan doktorlar, kamu sağlık hizmetine fiilen başlayacak.